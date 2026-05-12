蔡春綢姪子撂人打曾蔡美佐 她怒斥民眾黨把黑金帶進國會還裝死

蔡晉財7日撂人闖曾蔡美佐住家並對現場人員進行圍毆，引發台灣社會熱議。（民眾提供）

前北港朝天宮董事長、前國民黨立委曾蔡美佐7日遭現任北港朝天宮董事長、雲林縣議會副議長蔡咏鍀之子蔡晉財撂人毆打受傷送醫，風波延燒到民眾黨不分區立委蔡春綢，台灣政壇地方黑金問題又浮上檯面，受到熱烈討論。時代力量黨主席王婉諭跳出來喊話白營前後任主席柯文哲和黃國昌，「你們有義務向社會說清楚！」

王婉諭今晚在臉書發文說，「為什麼台灣政治，至今還走不出黑金？因為黑金實在太香了。上個禮拜，北港朝天宮遶境期間，80歲的前立委曾蔡美佐與家屬，在住家附近遭數十人深夜圍毆，脊椎骨裂。從現場畫面可以看到，白衣男子聚集在曾家門口，不分男女、見人就打。有人拿小型拒馬砸門，有人用三角錐朝頭部猛敲，甚至有人疑似亮出刀械。曾家多人頭破血流，現場留下斑斑血跡。疑似帶頭圍毆的，就是涉嫌重大、目前遭收押的蔡晉財。」

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她接著說：「蔡晉財是何許人？他的爸爸蔡咏鍀，是雲林縣副議長、北港朝天宮董事長。他的媽媽黃美蘭，是北港鎮民代表會的主席。綽號『黑義』的蔡咏鍀，過去曾和雨刷合作，主導當年震驚棒壇的假球簽賭案。更曾在2007年，把北港朝天宮的吳姓董事打到臉部嚴重外傷、左眼眶骨折。兒子蔡晉財，更是不遑多讓。2022年，他在雲林虎尾圍毆一名17歲未成年人，遭判有期徒刑6個月。但這筆前科，只不過是冰山一角。」

「蔡晉財在當地被叫做『北港皇太子』，平常沒有工作，卻能開著保時捷，養著數十名小弟。他曾因口角開車衝撞花店；以『慶生』為名把人綁在電線杆上，用沖天炮轟炸；強擄藝閣工作人員到招待所，逼人跪地認錯；在招待所帶著小弟拉K吸毒，還公然分享賭博經驗。行兇之後，他習慣出言恐嚇被害人『小心你在北港混不下去』，甚至有被害人被迫在警察面前承認是自己的錯。這些事情，如果發生在任何一個普通人身上，早就應該被嚴肅追究。但在北港，分局就像他家的，沒有人敢管他。根據媒體報導，蔡家勢力深入北港分局上下。」

「『被害人報警也沒用，警察來也是睜一隻眼閉一隻眼，或是要被害人和解。』鄉親的這句話，是整起事件最讓人不寒而慄的地方。當一個地方惡勢力，不只掌握廟務、派系與選票，還能讓人民懷疑警察是不是會依法處理，那就不只是地方的治安問題，而是公權力的全面潰敗。這次聚眾圍毆之後，蔡咏鍀聲稱，自己的兒子只是去勸架。受害家屬做筆錄時，警方甚至一度要求不得提到蔡晉財的名字，在事件越鬧越大之後，才於案發數小時後將他逮捕。警方到底有沒有吃案？有沒有包庇？這不是雲林地方的家務事，而是全台灣都必須關注的系統性腐敗。」

王婉諭指出，整件事最嚴重的是，「這股勢力，已經大搖大擺的走進國會。2023年，民眾黨在不分區立委正式提名『蔡春綢』，更在今年遞補上任。蔡春綢，就是蔡咏鍀的姊姊。民眾黨會提名蔡春綢，當然是看上蔡家的地方勢力。當時，時代力量就曾公開質疑這個提名背後的黑金爭議，但民眾黨從上到下，始終拒絕回應。跟魔鬼交易是代價的。民眾黨不能一邊享受黑金帶來的好處，一邊假裝自己不知道這些勢力背後的惡行。」

「圍毆事件發生後，蔡春綢只說『因為這期間我沒有回家，所以我還不知道內情』。黃國昌主席，則是從頭到尾裝作沒這件事。過去，你們不是最愛談清廉、最愛談改革、最愛談新政治嗎？那麼現在，一位民眾黨不分區立委，與這個地方黑金家族有如此緊密的關係；而這個家族，又涉及如此嚴重的暴力與警政包庇疑雲，你們為什麼一聲不吭？民眾黨與蔡春綢之間，究竟有沒有政治利益交換？當初提名蔡春綢，是否就是看上蔡家在雲林地方的黑金勢力？柯文哲、黃國昌，你們有義務向社會說清楚！」

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