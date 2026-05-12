國民黨彰化縣長可望提名魏平政 起步最早的洪榮章說話了

前彰化副縣長洪榮章最早起步的，參選看板掛滿各地。（資料照）

國民黨彰化縣長提名可望明天（13日）明朗化，縣黨部主委蕭景田認為徵召考紀會前主委、律師魏平政的機率很大。對此，前副縣長、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章說，黨工出身的他，只能予以尊重，最後仍不忘喊話「國民黨加油」！

洪榮章由彰化縣長王惠美任命為副縣長，後來調任彰化縣工策會擔任總幹事，開始全縣走透透，不少地方支持者把他視為王惠美的接班人，洪榮章競選口號「榮耀彰化，美好篇章」也是主打縣政延續者，希望接棒王惠美，讓國民黨能夠繼續保住彰化版圖。

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洪榮章爭取國民黨彰化縣長提名表態早，起步也早，選舉看板也很早就掛在彰化各地，為了降低黨工的政黨色彩，他強調他是基層出身，數十年來未曾離開彰化這片土地，擁有好人緣的他，在全縣各社團走得很勤，也獲得好評。

不過，洪榮章未曾經過選戰真正洗禮，知名度始終打不開，相對於「政三代」立委謝衣鳯擁有全縣的話題度，前立委柯呈枋打過選戰也有穩定支持度，這讓洪榮章從黨工出身，繼而走入縣府幕僚來說，支持度未能如預期擴展到各階層。

洪榮章也因為黨工出身，當魏平政被徵召可能性很大，洪榮章只有說「尊重」，最後還要喊話「國民黨加油」，有別於柯呈枋力斥「當彰化人是塑膠」的發言，一切以國民黨的大局為重。

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