國台辦喊話台媒揭露台獨分裂 政院：若配合將嚴正究辦

行政院發言人李慧芝。（資料照）

第7屆「兩岸媒體人峰會」今日在北京登場，中共邀請台灣特定媒體出席與會。中國國台辦副主任吳璽致詞表示，兩岸媒體應攜手揭露「台獨」分裂行徑，守護台海和平，為民族復興貢獻力量。行政院嚴正表示，若有在地協力者配合中國從事相關作為，將依國安法等相關法規嚴正究辦。

本屆「兩岸媒體人峰會」由中共官媒《北京日報》報業集團主辦，國台辦副主任吳璽、北京市委常委孫軍民等中共官員出席。

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據透露，我國安單位掌握，台灣方面出席與會人士，有旺旺集團副董事長周鍚瑋、《聯合報》大陸中心主任羅印冲、《TVBS》董事長資深特助徐濤、台灣《南華社》社長賴連金、《觀察》雜誌發行人紀欣、台大哲學系教授苑舉正、《祖國》雜誌發行人戚嘉林、梅花集團總裁王綽中、《梅花》總編輯白德華，以及時事評論員介文汲、郭冠英、賴岳謙。

吳璽在論壇開幕式聲稱，鄭習會時，中共總書記習近平的重要講話，為兩黨關係和兩岸關係的發展指明了方向。兩岸媒體人要順應歷史大勢，把握民意方向，堅定信心決心，忠實履行時代風雲記錄者，社會共識塑造者，民族情感傳遞者的光榮使命。

吳璽喊話，兩岸媒體應本著對歷史負責、對民族負責的態度，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂，堅定不移推進「祖國統一」大業。兩岸媒體人要「傳播兩岸正確訊息，用真實的報導理性的言論，揭露台獨分裂行徑和外部勢力干涉的危害性和危險性，引導兩岸同胞致力於維護台海和平穩定，堅守中華民族共同家園」。

對此，行政院發言人李慧芝表示，中國近年持續透過各類交流與宣傳手段，加大對台統戰滲透與介入民主程序的力道，國人應正視相關風險，提高警覺，共同維護國家主權與自由民主的生活方式。

李慧芝指出，政府一貫支持兩岸健康有序交流，但堅決反對任何干預我國內政與民主運作的統戰作為。面對中國持續對台施壓與滲透，國人不應配合其「一中」論述，落入將台灣問題內政化的宣傳框架。

李慧芝強調，對於中國統戰滲透，以及「跨境鎮壓」、「長臂管轄」等風險，國人應共同守護台灣的民主與自由，政府也將全力保障國人安全，若有在地協力者配合中國從事相關作為，將依國安法等相關法規嚴正究辦。

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