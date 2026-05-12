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    首頁 > 政治

    黃世杰出戰桃園市長 率民進黨議員候選人拍定裝照

    2026/05/12 20:40 記者鄭淑婷／桃園報導
    黃世杰是「籃球痴」，他卸下招牌西裝拍攝定裝照，也拿起籃球秀球技。（黃世杰競辦提供）

    黃世杰是「籃球痴」，他卸下招牌西裝拍攝定裝照，也拿起籃球秀球技。（黃世杰競辦提供）

    民進黨桃園市長候選人黃世杰持續整軍，一連兩天邀集黨籍提名議員候選人合拍定裝照，黃世杰卸下招牌西裝造型，與眾人大秀球技、跳起三振舞，從專業西裝、smart casual牛津襯衫、Team Taiwan帽T，到樂天桃猿球衣造型全都入鏡。

    黃世杰表示，桃園是最年輕的直轄市，桃園隊在拍攝的過程中也交換意見，大家有共識透過照片傳達桃園的年輕活力，希望未來在13區上架時，讓市民感受滿滿希望感，如果市民陸續捕獲看板，歡迎與他分享對城市的期待與願景。

    黃世杰獲提名後地方行程不間斷，昨、今日兩天空出整日時間，除了拍攝個人定裝照，也邀集黨籍提名議員候選人合體拍攝，拍攝過程，黃世杰聽從造型師建議，卸下從政以來的招牌西裝造型，換上白色Tshirt外搭牛仔褲，配上白色球鞋。

    他表示，其實過去也會這樣打扮，是進到桃市府任職參議、顧問後，希望保有從政的專業與嚴肅感，所以幾年來都是穿西裝為主，「這樣的改變是回到我的舒適圈，我很喜歡」。

    鮮為人知的是，黃世杰求學過程其實是「籃球痴」，愛打籃球也有收藏球鞋，近年因公務繁忙，打球機會相對減少，昨日拍攝時，黃世杰配合議員道具拿起籃球，一時技癢大秀上籃、胯下運球，在場有團隊同仁說，「真的看不出來！」。

    黃世杰表示，參選人都會拍攝定裝照，這是選舉的必經流程，他特別把握此次機會，不斷與桃園13區的議員交換意見，關注地方建設進度，以及社會福利、文化觀光該如何進步，國門航空城在世界舞台的定位，大家也有共識想透過照片凸顯桃園的年輕活力，也盼望傳遞希望感給市民。

    黃世杰卸下招牌西裝拍攝定裝照。（黃世杰競辦提供）

    黃世杰卸下招牌西裝拍攝定裝照。（黃世杰競辦提供）

    黃世杰卸下招牌西裝拍攝定裝照。（黃世杰競辦提供）

    黃世杰卸下招牌西裝拍攝定裝照。（黃世杰競辦提供）

    黃世杰邀集黨籍提名議員候選人合拍定裝照。（黃世杰競辦提供）

    黃世杰邀集黨籍提名議員候選人合拍定裝照。（黃世杰競辦提供）

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