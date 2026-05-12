批中國拿飛安當政治籌碼 賴總統哥本哈根峰會發聲：無法阻撓台灣走向世界

總統賴清德應丹麥「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖擷取自總統府YouTube）

總統賴清德今天應丹麥「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表演說。賴清德提及上月原訂訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線，這讓全球看清威權政權正企圖強加規則於世界，甚至不惜拿全球飛航安全作為政治施壓的籌碼，然而，台灣是主權獨立的國家，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變台灣走向世界的決心。

賴清德以英文表示，當前，世界正處於民主與威權拔河的關鍵轉折點。從歐洲、中東到印太區域，威權勢力持續集結，並透過軍事恫嚇、經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶行動，對世界的和平穩定與民主發展，帶來更嚴峻的挑戰。

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賴清德提到，上個月，他原訂率團訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線的行徑。這讓全球民主社群更清楚地看見，威權政權正企圖強加他們的規則於世界，甚至不惜打破國際慣例，將全球飛航安全與民航秩序，作為政治施壓的籌碼。

賴表示，這些挑戰一再提醒我們，面對威權主義擴張，任何民主國家都無法置身事外；唯有全球民主陣營團結一致，才能為自由世界築起更堅韌的防線。他始終相信，一個更強大的民主台灣，不只是台灣人民的理想，也是國際社會的期待。

賴清德說，他要藉此機會，向所有在壓力下仍然選擇支持台灣的民主夥伴，表達敬意與感謝。感謝美國在安全事務上的堅定承諾，協助我們強化防衛能力；感謝歐盟與歐洲各國，多次重申台海和平的重要性；也感謝日本、菲律賓、澳洲等印太夥伴持續為區域穩定發出正義之聲。大家的每一次發聲，都是對侵略者最強而有力的嚇阻，也是守護我們共同價值最堅實的盾牌。

賴清德強調，30年前，台灣人民不畏來自中國的飛彈威脅，完成了第一次總統直選。面對重重的外部挑戰，台灣人民從未退縮，也絕不屈服。台灣是主權獨立的國家，台灣人民有權利走向世界，也有能力貢獻世界。任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變我們參與國際社會的決心，台灣會繼續成為國際社會良善的力量，在世界上發光發熱。

賴清德說，他相信，民主的道路或許會遭遇逆流，但民主國家之間的團結，將會更加堅定。只要我們站在一起，自由的光就不會熄滅。讓我們共同守護民主，也為下個世代，留下自由、開放、和平而繁榮的世界。謝謝大家。

「哥本哈根民主高峰會」5月12日在丹麥皇家劇場舉行，邀請丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）、加拿大前副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）、日本前數位、外務及國防大臣河野太郎等各國政要，以及來自美國、英國、加拿大、丹麥、烏克蘭、委內瑞拉及瑞典等各國產學界人士、公民團體及民運領袖等與會。

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