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    首頁 > 政治

    台中37處公有市場需耐震補強 經發局：已完成54％

    2026/05/12 20:20 記者蔡淑媛／台中報導
    福安市場完成耐震補強。（經發局提供）

    福安市場完成耐震補強。（經發局提供）

    台中市經發局今天公布公有市場耐震補強進度，全市42處公有市場有37處需耐震補強，2019年起累計投入逾3億元，進行市場耐震補強及環境改善工程，已有54%完成補強。

    經發局表示，目前已有19處市場完成耐震補強、1處完成拆除，另有3處施工中，目前補強完成進度已達54%，今年持續推動第三市場及霧峰市場耐震補強工程，預計分別於6月及9月完工。

    而北區中央市場拆除中，以加速老舊市場改善進程，另其餘14處市場則將依個別條件及專業評估結果，分階段辦理補強、改建或拆除，預計於2031年前陸續完成。

    經發局說明，經評估需耐震補強，不代表原本的市場無法使用，而是透過專業結構評估、耐震分析與補強設計，進一步提升既有建築安全性能與公共安全韌性，使市場面對未來大地震時具備更高防災能力，依循建築耐震設計「小震不壞、中震可修、大震不倒」原則強化，有效提升建築耐震能力與使用安全。

    經發局進一步指出，市場補強工程除了梁柱補強、鋼構加固及結構系統強化外，也同步改善屋頂防水、排水系統、牆面龜裂及老舊設施，並結合入口意象更新、外牆拉皮、地坪改善及牆面粉刷等環境美化工程，全面提升市場景觀與採買舒適度，打造兼具安全與友善的現代化市場空間。

    市府在施工期間與市場自治會及攤商溝通協調，透過分區施工、調整營業空間及停業期間減免使用費等措施，降低工程對攤商營運影響，在推動公共安全改善同時，兼顧攤商生計與市場營運穩定。

    北區中央市場拆除工程，預計6月底完工。（經發局提供）

    北區中央市場拆除工程，預計6月底完工。（經發局提供）

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