藍營酸賴瑞隆「南方崛起」抄韓國瑜 黃敬雅：2002謝長廷就提過

藍營酸賴瑞隆「南方崛起」抄襲，民進黨高市議員參選人黃敬雅回嗆，藍營抹黑前先補課。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「南方崛起，邁向國際」政見會，遭藍營質疑抄襲韓國瑜2018年就職口號「鰲躍龍翔、南方崛起」，狠酸「瑞隆跟著禿子走嗎」？民進黨高市議員參選人黃敬雅回嗆藍營抹黑前先補課，2002謝長廷就提過「南方崛起」。

黃敬雅指出，藍營操作根本是「自打臉」，不僅無視高雄20年來發展脈絡，更暴露了對手陣營對高雄歷史的極度無知，「與其忙著翻字典找字眼抹黑，不如回頭看看誰才是真正承擔高雄願景的人」。

請繼續往下閱讀...

她進一步闡釋「南方崛起」，談的是高雄乃至南台灣在國家發展中的戰略位置，這從來不是任何政黨或個人的專利；且早在2002年，時任市長謝長廷就曾在期刊中以「南方崛起」為題，描繪高雄城市發展的想像，2009年陳菊市長更提出「綠色南方崛起」，為南台灣城市精準定位。

黃敬雅強調「賴瑞隆非常清楚高雄的過去、現在與未來」，賴瑞隆提出「南方崛起，邁向國際」是接續謝長廷改變形象、陳菊翻轉命運、陳其邁打造光榮的「第四棒」，這是一場城市發展的接力賽，而非藍營口中所謂的政治商標爭議。

她進一步質疑，若照藍營「見獵心喜」的邏輯，2018年韓國瑜陣營大喊「南方崛起」，2023年民眾黨也以同樣標語包裝柯文哲的高雄造勢，「難不成韓、柯兩人都在抄襲謝長廷和陳菊嗎？」藍營這種選擇性獵巫行為，證明根本不在乎標語背後的城市意義，只在乎如何政治操作。

黃敬雅同時反諷柯志恩使用的「有志一同」標語，更是早已遍布各情境的公共語言，難道這也要算抄襲？呼籲柯志恩應展現出應有的格局，「政治標語是對公共語彙的再詮釋，真正關鍵在於候選人提出了什麼內容、有沒有清楚願景、能不能實現」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法