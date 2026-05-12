基隆市立泳池跳台脫落害選手受傷 謝國樑道歉了

基隆市立游泳池發生跳台脫落導致選手受傷，市長謝國樑12日在議會答詢時公開致歉。（記者俞肇福攝）

基隆市立游泳池4月28日舉辦基隆中小學聯合運動會國中男子組200公尺自由式比賽，站上第4水道跳台的建德國中學生林建榮，因為跳水台脫落往後噴飛，腳部破皮流血受傷，仍奮不顧身遊完全程，勇奪金牌。民進黨基隆市議員張之豪今天（12日）在議會要求市長謝國樑說明，謝國樑說，「發生這樣的事情，自己覺得很抱歉」，他允諾盡快修復，釐清責任問題。

民進黨籍基隆市議員張之豪在定期會質詢市立游泳池第4水道跳台意外說，基隆市政府讓這些參賽選手拿身體當做是驗收的工具，發生這起跳水台傷人事件，幸好選手沒有受傷很嚴重，十分幸運，也是福氣。

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張之豪說，但從這件事凸顯這不是市府對工程驗收應該有的態度，如果驗收時間來不及，應該把比賽延賽，怎麼會為了趕比賽時間，只有部分驗收就開始使用跳水台，他要求謝市長及市政府應該好好說明。

謝國樑綜合答覆時說，議員張之豪所提的事情市府都聽見了，感謝議員的關心，中間的責任問題一定要調查釐清；針對跳水台這件事情，他覺得很抱歉，但一定要趕快修好，時間不能拖太久。

基隆市教育處日前透過新聞稿說明，市府將從結構安全、維護保養等方面，委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，亦將委請實驗室針對「游泳池螺桿、螺帽」等做拉拔試驗，釐清是人為安裝因素或設計施工問題，至於跳台先暫停使用，維護選手安全。

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