台灣會變「川習會」棋子？黃重諺揭台灣真正風險：北京正編織新敘事

國安會諮委黃重諺接受鏡新聞專訪將於今晚20時30分播出，鏡新聞提前釋出預告。（鏡新聞提供）

「川習會」即將登場，台灣是否成為美中博弈的「棋子」？國安會諮委黃重諺接受鏡新聞專訪示警，北京將以「台灣不希望通過完整版軍購預算」來遊說美方停止武裝台灣，這才是台灣在「川習會」真正應該要關注的風險，若過度框架在兩岸問題，將失去很多解決問題的可能性。

黃重諺接受鏡新聞專訪，將於今晚20時30分播出，鏡新聞提前釋出預告。黃重諺表示，整體而言，「川習會」更像是美國在管理中國的全球擴張風險，一是尋求美中貿易衝突的階段性解決，二是管理或降低中國在全球地緣政治帶來的不確定因素，包含CRINK集團（中、俄、伊朗、北韓）造成的風險。

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對於川普預告「川習會」將談到對台軍售，黃重諺分析，過去美中元首會談，哪次北京不談停止對台軍售？但美國仍持續表達對台灣在防衛及自由民主的支持，任何國家關切的核心一定是自身的國家利益，美國去年底公布的「國家安全戰略」（NSS），把台灣、第一島鏈作為美國在西太平洋的核心利益之一，台灣安全本身就攸關美國核心利益。

黃重諺說，與其擔心台灣會不會在「川習會」變成棋子或籌碼，其實是要回過頭來看，美國如何確保它在西太平洋利益，此時，台灣更該關注的是有沒有在島鏈裡面合乎美國區域戰略需要。

黃重諺提到，日本、南韓增加軍事預算都獲得國會支持，對比上週立法院通過的7800億軍購特別條例，他感到遺憾，「安全事務不應該分藍綠，不應該有朝野之分。」

黃重諺強調，在北京與跟美方溝通的敘事中，北京強調台灣國會是不希望通過完整版的軍購預算，美方應該尊重台灣民意，美方停止武裝台灣，這樣台灣才會上談判桌，願意跟中國談接下的政治進程，這才是接下來川習會，我們應該要關注及感到風險的部分。

黃重諺提到，川習會外界會習慣把台灣套進去變成「籌碼」，但其實台灣在面對中國威權擴張，如何跟全球民主盟友合作，確保區域安全穩定，自身的國防準備必須要強化，若過度框架在兩岸問題，就會失去很多解決問題的可能性。

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