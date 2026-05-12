破釜沉舟！藍竹縣3議員放棄連任 拚竹北市長

新竹縣議員邱靖雅是國民黨內第一個高喊參選竹北市長到底的。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員吳旭智（左2）並未領表爭取連任縣議員，投入竹北市長選舉已成定局。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員林禹佑（中）也積極布局轉換跑道改選竹北市長，這次也並未領表準備參選縣議員。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣黨部針對年底大選受理縣議員和12鄉鎮長參選領表作業今截止。鄉鎮長共15人領表，其中峨眉、新埔、以及橫山有競爭。26名領表要選議員的人，不見現任邱靖雅、吳旭智、林禹佑，3人都擺明要拚竹北市長，將跟也想角逐的竹北市代會主席林啟賢PK，爭取藍營代表權後，再跟白營協商最後的共主。

邱靖雅、吳旭智、林禹佑 議員領表全缺席

除前述竹北市長之爭，領表後，峨眉鄉是前鄉長江寧增跟鄉代會主席温修汝的對決，新埔鎮長陳英樓的連任之路，遭縣長室秘書楊興和的挑戰。橫山鄉代會主席古鋓明和鄉代朱陳源也將有場君子之爭。

縣議員部分，政壇新人張以聖、羅俊傑都是「政2代」，前者是議長張鎮榮長子，後者的父母是前縣議員羅吉祥、前竹東鎮長張順朋，所以都備受矚目。

鄉鎮長領表者有：湖口吳淑君、竹東范國威、橫山古鋓明和朱陳源、新豐鄭旭凱、芎林陳星宏、峨眉温修汝和江寧增、新埔鎮楊興和和陳英樓、關西鎮劉德樑、北埔徐鏡明、寶山鄉邱振瑋、五峰鄉秋維書、尖石鄉劉建民。

縣議員：竹東彭余美玲、羅俊傑、黃豪杰、上官秋燕；關西徐瑜新、羅仕琦；北埔峨眉選區王辰翔、莊明增；湖口陳栢誠、賴寶鈺、吳菊花、戴翊如、甄克堅；新豐張以聖、徐源發；竹北陳凱榮、杜文中、戴佩如、王炳漢、蔡志環；橫山張良印；芎林黃正彪；寶山邱坤桶；尖石曾國大已領表；新埔范曰富；平地原住民林秉君。

新竹縣竹北市代會主席林啟賢也表態，他會爭取國民黨提名選市長。（記者黃美珠攝）

新竹縣政壇新人張以聖是議長張鎮榮之子，接班聲勢很受矚目。（記者黃美珠攝）

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