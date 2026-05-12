張善政議會拒簽「任內不推動隨袋徵收政策」承諾書 說明這立場…

桃園市環保局強調，包括市府大樓試行隨袋徵收4個月的成果，垃圾減量成效明顯。（記者李容萍攝）

桃園市「垃圾處理費隨袋徵收政策」是否全面實施，引發市民高度關注。民進黨市議員王珮毓、張肇良今（12）日在市政總質詢指出，近期有越來越多市民對此政策表達擔憂，擔心未來政策擴及一般家戶恐增加民眾生活負擔，2人要求市長張善政簽署「任內不推動隨袋徵收政策」承諾書，明確向市民保證市長任內不會推動家戶隨袋徵收政策。

張善政拒絕簽署承諾書，強調家戶隨袋徵收政策，市府立場是「循序漸進」，推行新政策的底線與三大目標是「民眾花費更少、垃圾量達到減量、資源回收增加」，只有當這些目標能達成，且多數市民能接受時才會全面推行，並直言「若你反對隨袋徵收，我尊重！」

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張肇良質詢指出，環保局工作報告稱試辦單位（政府機關、高中職以下學校及公有市場）的垃圾量從每日130噸降至100噸，但他觀察發現許多學校老師要求學生將垃圾帶回家，攤商因不想買專用袋而將垃圾帶回處理，甚至隨意丟棄偏僻處。他質疑垃圾量並未實質減少，只是發生「移轉」，市府應加強資源回收宣導而非強逼老百姓買垃圾袋，建議各區公所舉辦公聽會聽取民意。

王珮毓也開轟指許多市民認為新制會增加生活開銷，她點出桃園有將近100萬客家人口，生性節儉，常會將塑膠袋清洗晾乾後重複利用，若實施隨袋徵收，等同迫使他們「買1個塑膠袋，再裝1個垃圾」。她並比對網購市售垃圾袋與專用垃圾袋價格，指出120公升黑色大垃圾袋價差高達5倍，要求張善政簽署承諾書，保證任內不推動家戶隨袋徵收。

環保局長顏己喨說明，試辦隨袋徵收4個月的成果明顯，推動前，這些對象日平均垃圾量約130公噸，政策實施後降至約96.6公噸，等於每日減少約33.4公噸垃圾，整體垃圾減量率達25.7％，顯示隨袋徵收制度確實能有效促使使用者落實垃圾分類與源頭減量，並非將垃圾轉移他處。

副市長蘇俊賓也駁斥「專用袋收費高昂」說法指出，專用袋費用本質是「垃圾清除處理費」，實施隨袋徵收後，原來「隨水徵收」的費用即會停收。他分析目前桃園隨水徵收每度13.7元，比雙北10元多3.7元，桃園1家4口年平均水費垃圾處理費約1492元，反觀台北市隨袋徵收，一年買垃圾袋費用僅約600元，強調「垃圾隨水費徵收大家吃大鍋飯，垃圾隨袋徵收，才是資源回收最大的動機！」

桃園市議員王珮毓（右）、張肇良（左）要求市長張善政簽署「任內不推動隨袋徵收政策」承諾書。（記者李容萍攝）

桃園市議員王珮毓（左）針對垃圾隨袋徵收議題提出質詢，市長張善政（右一）、副市長蘇俊賓（右二）接力說明市府對此政策的立場。（記者李容萍攝）

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