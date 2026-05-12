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    首頁 > 政治

    官員解釋壘球場旁不設網球場理由！高市原民議員：不想再聽安全問題

    2026/05/12 19:36 記者王榮祥／高雄報導
    高市原民議員王義雄（左）不接受官員對於壘球場旁不宜增設網球、羽球場的決議，直說不想再聽到安全性問題。（記者王榮祥翻攝）

    高市原民議員王義雄（左）不接受官員對於壘球場旁不宜增設網球、羽球場的決議，直說不想再聽到安全性問題。（記者王榮祥翻攝）

    高市原民議員王義雄今在議會追問迷瑪莉壘球場旁空地增設網球、羽球場會勘結果，官員答詢會勘後，跨局處考量安全決議不設。王義雄則說「不想再聽到經費或安全性等問題」，還強調「那不是棒球、是壘球場」，可做防護設施啊。

    王義雄爭取迷瑪莉壘球場旁空地增設網球、羽球、射箭等運動設施，要求相關單位規畫期程，不能停留在構想、紙上作業，必須提出明確期程與執行進度；他強調，這不只是運動設施，還涉及原住民傳統體育文化延續跟扎根，聽聞市府會勘後，評估不宜增設，想知道為什麼？

    運發局長侯尊堯答詢強調，整個評估最關鍵的就是安全問題，場勘時甚至有球飛過全壘打線到場勘地點，所以關於網球、羽球場評估，基本上針對安全考量，跨局處決議認為不符合網球或羽球場設立，目前朝向由原民會繼續針對射箭場評估是否適合？

    王義雄似乎無法接受官員的說法，指出既然會勘完了，「不希望再聽到就是說有些經費或是安全性問題」，還說「這不是棒球、是壘球」，我們還有防護措施都可以做啊，為什麼不能做呢？請原民會好好研議。

    他補充，鳳山南區在中安路附近根本沒什麼運動場域，剛好有一些空地，為何不能好好善用？讓社區運動到那裏去，要不然只有壘球場就沒了，希望運發局、原民會好好思考，不要閒置，拿出當初設置壘球場的精神，不要一直說安全性問題，讓人沒法聽下去。

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