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    首頁 > 政治

    沈伯洋戰北市對決蔣萬安確定了！賴清德明宣布

    2026/05/12 18:42 記者陳政宇／台北報導
    民進黨明天將正式提名不分區立委沈伯洋參選台北市長。（記者羅沛德攝）

    民進黨明天將正式提名不分區立委沈伯洋參選台北市長。（記者羅沛德攝）

    民進黨布局年底百里侯爭霸，今（12日）發布採訪通知確認，明天（13日）下午的中執會後，將由兼任黨主席的總統賴清德親自召開提名記者會，公布由不分區立委沈伯洋參選台北市長，正式上陣挑戰現任市長蔣萬安。

    2026首都市長戰局成形，民進黨明天上午將召開選對會，拍板建議沈伯洋參選台北市長；若確認人選，將提報當天下午的中執會通過徵召程序。

    根據民進黨發布的採訪通知，明天中執會後將召開民進黨縣市長提名台北市記者會，並寫明「台北市長候選人沈伯洋」，將由賴清德正式公布並為其繫上競選背帶，最後循例規劃大合照、呼口號等環節展現氣勢。

    據了解，沈伯洋早於今年三月便積極部署，由陸空戰實力兼備的「雙吳」操盤，除民進黨政策會執行長吳思瑤出任總幹事，同額登記角逐台北市黨部主委的立委吳沛憶擔綱執行總幹事，對接市黨部的輔選量能，扛下地方活動與組織工作；政策面則由不分區立委陳培瑜操刀。

    為強化選戰基本功，沈伯洋團隊目前已舉行十餘場籌備會議。同時，沈近期積極拜會產官學研單位，並盤整檢視台北市議會近兩年的質詢資料，建立市政治理的資料庫，將學術研究的嚴謹態度落實為政策主張，力拚一登場便能展示火力。

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