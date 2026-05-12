現勘未受邀嘉義市府批「割稻仔尾」 王美惠：盡力爭取防災經費

立委王美惠（右）發布新聞稿表示，與國土署現勘抽水站，嘉義市政府今下午發表聲明指出並未受邀，痛批是「割稻仔尾」。（記者林宜樟合成）

內政部國土署昨到嘉義市後湖抽水站現勘，立委王美惠一同前往，並於今天發布新聞稿表示，向中央爭取到2.4億元治水防洪經費，然而嘉義市政府下午發表聲明，抨擊國土管理署在未知會地方政府的情況下，與「特定人」進行現地勘查，是「來無張遲去無相辭」（形容一個人不請自來，不辭自走）且極度不尊重的行為，痛批是「割稻仔尾」。立委王美惠回應，若中央與地方間有溝通不周全，自己責無旁貸，會持續協助協調溝通，強調經費是多次協調爭取而來，只求為防災盡心。

嘉市府指出，昨日國土署與立委（同時也是市長被提名人）進入後湖抽水站視察，身為場地管理與計畫執行單位的市府竟被排除在外，市府對此感到遺憾，認為此舉嚴重破壞中央與地方的溝通互信，屬行政程序上重大缺失。

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市府強調，針對嘉義市6項防洪治水工程，計畫早於數月前便由市府團隊規劃完成並依法送審，補助經費應視建設計畫必要性核撥，絕非特定人士的「選舉紅包」，市府要求中央主管機關恪遵行政中立法的規範與精神，不應配合特定人「割稻仔尾」，市府基層同仁長期辛苦爭取經費，不應成為政治操作下的配角，市府將持續爭取應有建設，也請中央回歸制度，公開透明審理補助案，而非在未通知地方政府的情況下，私下與參選人進行政治喊價。

王美惠表示，早在4月10日於立法院，已針對嘉義市相關防洪改善計畫與國土署進行研商，昨日依國土署安排前往查看，接獲市府相關訊息後，已第一時間聯繫國土署了解情形。

王美惠強調，對於地方政府提出的需求與計畫，自己盡力向中央爭取，也許無法讓市政府百分百的滿意，但一定是盡力而為，後湖抽水站增設抽水機計畫原本並無相關經費，經多次協調爭取後才順利獲得支持，只希望能為嘉義市防災盡一份心力。

國土署表示，國土署為下水道中央主管機關，負有督導縣市下水道設施之責，昨日安排督導地方下水道設施，立委陪同前往查看，市府對抽水站的維護管理及防汛作為，獲國土署肯定，並同步關切轄區未來下水道建設需求。

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