楊寶楨「黨不提名不排除退黨」掀波 北屯初選失利的吳皇昇：不會脫黨

參加民眾黨北屯區初選失利的前台中市府研考會主委吳皇昇表示，自己不會脫黨。（吳皇昇提供）

民眾黨前新竹市政府美女發言人楊寶楨一席黨不提名就不排除退黨參選中市議員，掀起黨內風暴！在北屯區市議員初選失利的前中市府研考會主委吳皇昇表示，「我不會脫黨」「這裡就是我的歸屬」。

吳皇昇表示，當楊寶楨不提名就可能退黨的消息傳出，他不會有太多評論，不想傷害，但外界問他「皇昇，你有沒有、要不要考慮脫黨參選？」，他覺得自己必須好好說明，「我不會脫黨」。

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吳皇昇表示，對他而言，台灣民眾黨不僅僅是一個政治平台，更是他的理念歸屬，是他決心投入、為台灣未來付出的地方，不論他處於什麼樣的位置，都會留在黨內協助，致力深化民眾黨的價值信念與政策論述，「我們必須把眼光放遠」。

吳皇昇表示，他會全力配合黨的整體安排與規劃，「我是一名戰士」，更重要的是，是一名「重視團體作戰」的戰士。政治不是個人的單打獨鬥，個人的進退事小，團隊與國家的發展事大，人民的生活更事大。只有團結才有力量；只有團結，才不會被有心人士見縫插針、惡意分化。

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