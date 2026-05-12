宜蘭市生育津貼1.2萬 韓瑩主張提高至2萬

民進黨宜蘭市長參選人韓瑩今提出3大婦幼政策，給予市民最暖心的支持。（圖取自韓瑩臉書）

民進黨宜蘭市長參選人韓瑩，近日走訪街頭巷尾，聽見許多年輕父母的心聲，深知「育兒不易」，因此今天提出三大婦幼政策，其中1項就是主張將宜蘭市目前的1.2萬元生育津貼，提高至2萬元，與鄰近鄉鎮齊平，給予市民最暖心的支持。

韓瑩今天在臉書寫道，近日趁著母親節分送痠痛貼布，聽見許多年輕父母的無奈，提及「現在養小孩真的不容易，而且宜蘭市的補助比較少」，「我們已經把戶口遷到礁溪，因礁溪每個月有3千元育兒津貼」等。她認為，宜蘭市是宜蘭縣的「大房」，不該在養育下一代的這條路上，讓市民感到落後與委屈。

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她說，聽見市民的心聲後，決定提出三大婦幼政策，第一是生育津貼加碼，宜蘭市生育津貼1.2萬，在12鄉鎮排行倒數第2，僅高於三星鄉，鄰近的礁溪鄉及羅東鎮都是2萬，因此主張將津貼提高到2萬，拉平與礁溪、羅東的差距。以宜蘭市每年出生人數約300人來看，這筆錢不多，但對迎接新生命的家庭來說，是一份最暖心的支持。

韓瑩說，第二是羅東、五結與礁溪，都有相關嬰幼兒營養費補助，宜蘭市也不該缺席，主張發放2歲以下嬰幼兒營養費，每月3千元，減輕年輕父母負擔，也讓孩子在成長初期，有更好的營養照顧；她不想看見家長為了補助而「移民」，要讓大家安心留在宜蘭市。

韓瑩指出，第三是凍卵補助加成，給女性更多選擇權，她支持縣長參選人林國漳提出的3萬元凍卵補助，並主張由宜蘭市再加碼1萬元，預算規模雖不多，卻代表我們支持女性追求自我與家庭夢想的態度。

韓瑩強調，三大政策計畫加起來約2800多萬元，以宜蘭市明年編列9億元的預算規模，占比僅約3％，這3％的預算，換來的是父母更輕的負擔、孩子更好的營養，以及女性更多的選擇，她會用最務實的態度、最溫柔的心，讓宜蘭市成為縣內最適合養育孩子的地方。

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