柯志恩問賴瑞隆是否支持核電撐AI? 南方聯盟：別一邊跟進、一邊抹黑

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今舉行「南方崛起、邁向國際」政見發表會，引發藍綠隔空交火。（賴瑞隆陣營提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩陣營今發文質疑賴瑞隆所提「AI算力暨應用服務中心」等政策是否支持核電？「南方問政聯盟」評析柯陣營表面「質疑」，實際卻再次暴露國民黨面對高雄產業轉型與城市升級時，仍停留政治口水與選舉操作的老套路。

南方聯盟指出，AI發展需穩定供電，不需柯志恩特別提醒，但能源政策從來不是一句「挺核」或「反核」的簡單二分法，更不該被操作成政治標籤與選舉工具。

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聯盟強調，賴瑞隆提出的「AI算力暨應用服務中心」，核心重點在於讓高雄結合半導體、AI應用、智慧製造與港灣經濟，進一步建立完整產業鏈與高值化發展模式。

反觀國民黨過去在立法院對能源轉型、前瞻建設及產業升級相關預算，多次杯葛、刪減，如今卻反過頭來質問民進黨「電從哪裡來」？這不是監督，而是選擇性失憶。

聯盟認為柯競辦一邊批評賴瑞隆提出政策，一邊又坦承柯陣營提出的「半導體投資服務中心」與賴瑞隆方向「不謀而合」；既然方向一致，就代表高雄產業升級大方向是正確的。

真正差別在於民進黨是長期、持續地推動產業落地與城市轉型；國民黨則是到了選舉期間，才急忙跟進、重新包裝。

聯盟呼籲高雄市民認清，一個長期在中央協助高雄爭取重大建設、推動產業轉型的人；與一個長期配合國民黨，在立法院凍結預算、杯葛高雄發展的人，到底誰才是真正為高雄做事的人。

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