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    首頁 > 政治

    公園設施高低落差害民眾跌傷 山田摩衣要求市府盤點改善

    2026/05/12 19:19 記者黃子暘／新北報導
    山田摩衣指出，公共休閒空間不該存在高低差，要求市府全面盤點並改善。（記者黃子暘翻攝）

    山田摩衣指出，公共休閒空間不該存在高低差，要求市府全面盤點並改善。（記者黃子暘翻攝）

    新北市板橋區石雕公園，有民眾因跑道、石板步道15公分落差跌倒，導致兩腿膝蓋瘀青破皮，市議員山田摩衣接獲陳情後，今（12日）質詢表示，多處公園步道存在嚴重高低落差，這種「隱形陷阱」讓一位媽媽在母親節前夕重摔受傷，市府應主動改善，避免更多長輩、身障者、幼兒因此受傷。

    農業局長諶錫輝答詢表示，將於一個月內完成全板橋區公園步道的全面體檢與改善計畫報告。

    山田摩衣指出，公共休閒空間不該存在高低差，除了此案的石雕公園，崑崙公園石桌椅與步道也有5公分高低差，這是公園因歷次施工而產生的平面落差，市府應主動改善，公園步道旁緊鄰兒童遊戲區，與體健設施介面銜接不良也非單一個案，市府必須全面盤點。

    山田摩衣要求，請農業局在一個月內提出「板橋區公園步道高低差改善計畫報告」，以確保民眾擁有安全的綠地休閒環境。

    諶錫輝回應，該處落差存在安全疑慮，承諾針對石雕公園進行立即改善，並將崑崙公園納入公所年度整修計畫，優先處理。

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