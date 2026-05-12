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    首頁 > 政治

    謝國樑康復出院赴議會施政報告 細數「打造有愛城市」11大項目

    2026/05/12 19:24 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議會第20屆第7次定期會今天（12日）終於召開，基隆市長謝國樑施政報告。（記者俞肇福攝）

    基隆市議會第20屆第7次定期會今天（12日）終於召開，基隆市長謝國樑施政報告。（記者俞肇福攝）

    基隆市議會第20屆第7次定期會原訂上週三（6日）召開，不過基隆市長謝國樑罹患B型流感住院，因而延期，謝國樑康復出院後，定期會今天（12日）召開，謝國樑施政總報告以「打造有愛城市」為核心，闡述包含優化交通建設及提升教育品質等11大施政項目。

    謝國樑說，為減輕家長負擔，市府推動多項全台領先的育兒政策。截至2026年4月，「基隆好孕乘3計畫」已補助2747位孕婦；生育獎勵金加碼至3萬元，受益家庭達802戶。此外，市府成功達成「一區一托嬰中心」，公托收托量能從2025年的162人，翻倍成長至今年288人。

    另外，基隆市府建置「一區一特色室內兒童樂園」，7處室內兒童樂園服務人次已突破62萬；百福公園也正規劃增設戶外水上樂園。市府打造全齡數位照護網，「親子」與「長輩」兩大照護平台線上諮詢已逾1.5萬人次。為掌握高齡社會需求，市府啟動獨居長者清查計畫，預計2027年底前完成全數訪查。長照方面，居家及社區式機構已布建46家，達成87％的國中學區日照覆蓋率。

    針對弱勢家庭，市府自2025年5月起提供低收及中低收入戶嬰幼兒免費接種輪狀病毒與腸病毒疫苗。為提升早療量能，全台首座「基隆市語言治療中心」也已投入服務，今年預計再增設安樂與七堵2處據點。

    教育方面，市府宣布自今年8月底起，公立國中小營養午餐全面免費。針對校園環境，已投入5000萬元聘用特教助理員，並持續推動校舍美學改造與智慧AI教育。

    謝國樑說，基隆正處於轉型的關鍵期，未來將透過各項跨局處的合作，讓基隆成為充滿溫暖、活力與永續發展的現代港都。

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