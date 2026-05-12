傳授青年「戰貓」3戰術 蕭美琴：台灣要「保持利爪」自我防衛

副總統蕭美琴今天到國立屏東科技大學，以「未來的掌舵者：從戰貓視角看青年公共參與」為題演講。（總統府提供）

副總統蕭美琴今天到國立屏東科技大學，以「未來的掌舵者：從戰貓視角看青年公共參與」為題演講指出，台灣外交處境艱困，必須像戰貓一樣保持靈活、目標明確，並保持「鋒利的爪子」，具備足夠的實力自我防衛，善用手中的「工具」與「籌碼」爭取國家利益，才能因應快速變動的國際局勢。

蕭美琴表示，台灣的外交處境艱困，常面臨國際壓力與阻撓，因此更需要彈性應變，並以「戰貓精神」勉勵青年保持靈活、發揮創意。她舉例，過去台灣鳳梨遭打壓時，政府努力開拓國際市場，不僅獲得日本消費者支持，也透過加工產品進一步拓展美國市場，當時她在雙橡園推廣台灣鳳梨乾，並以結合黃、藍色的鳳梨雞尾酒宴客，表達對烏克蘭的支持，成功吸引國際友人的關注。

請繼續往下閱讀...

談及「戰貓精神」的特質，蕭美琴說明，第一，「保持靈活、難以捉摸」。「戰貓」平時看似溫柔可愛，卻能在關鍵時刻爆發驚人潛力，就像台灣雖是小國，卻能向世界展現超越想像的高度，例如近期台灣股市超越工業革命起源地英國，就是全民共同展現的靈活與韌性。

第二，「堅定自信、清楚目標」。蕭美琴比喻，如同戰貓捕獵前緊盯目標，並運用不同方式達成目的，台灣面對國際局勢也必須目標明確、堅定向前，即便過程可能遭遇困難，甚至需要調整步伐，都必須目標一致、方法靈活多元。

第三，「隨時保持鋒利的爪子」。蕭美琴強調，這並非鼓勵對抗，而是國家必須具備足夠的實力與工具，若遭遇威脅，要有能力捍衛自己，台灣同樣必須持續思考，在不同的目標與挑戰下，唯有持續強化自身實力，善用各種資源與工具，才能在變動的國際環境中，穩健達成國家目標。

蕭美琴總結說，更重要的是精準解決問題，在國際社會上，國家必須具備自己的「工具」與「籌碼」，清楚了解自身優勢及他國需求，進而透過交流與合作，爭取國家利益。台灣必須善用手中各項籌碼，爭取所需資源與國際支持，同時持續強化自身能力，讓國家的工具與實力始終保持鋒利，因應快速變動的國際局勢。

副總統蕭美琴今天到國立屏東科技大學，以「未來的掌舵者：從戰貓視角看青年公共參與」為題演講。（總統府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法