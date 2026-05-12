港澳生評點制留台工作 陸委會：去年超過2100人次

政治大學舉辦「2026世界嘉年華」，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟、台港經濟文化合作策進會應邀出席。（策進會提供）

政治大學今（13日）舉辦「2026世界嘉年華」開幕式，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟、台港經濟文化合作策進會應邀出席。魏淑娟致詞表示，根據相關調查顯示，去年港澳生利用評點制留台超過2100人次，台灣企業對聘僱港澳及僑外畢業生的滿意度超過9成，有高達9成3的企業願意繼續僱用港澳生。

魏淑娟指出，這項數據顯示港澳生在台灣職場表現卓越，其具備的國際視野、多元文化背景與語言優勢，已成為台灣企業邁向全球化不可或缺的助力。

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魏淑娟說明，政府為落實育才、留才、攬才政策，2026年起進一步鬆綁相關法規，港澳生畢業後留台覓職更具彈性。陸委會與策進會將持續舉辦多元活動，並透過「台港服務交流辦公室」提供諮詢服務，協助港澳生畢業留台發展，勇敢追夢，開創未來。

策進會表示，本月15日陸委會及策進會將在高雄舉辦今年第三場「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，相關資訊可參考策進會官網及臉書。此外，港澳學生及在台港澳民眾如有就學就業、在台生活、申請居留定居等相關問題，都能撥打「臺港服務交流辦公室」諮詢專線，或透過策進會官網填寫諮詢事項，將有專人提供服務。

據了解，僑外生畢業留台評點制，是一項為留用優秀僑外生設計的機制，畢業生只要學歷符合（學士以上或特定副學士），且累計點數達70點以上即可工作。

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