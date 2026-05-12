淡江大橋通車祈福排除新北市府 藍黨團：榮耀時刻卻充滿政治算計

交通部今（12）日舉行淡江大橋通車祈福，卻不邀請新北市府參與，引發批評。圖為淡江大橋未通車前狀況。（記者黃子暘攝）

交通部舉辦淡江大橋通車祈福儀式，卻未邀請出資出力的新北市府，引發論戰。新北市議會國民黨團書記長陳儀君、國民黨團智庫總召黃心華表示，地方期待淡江大橋數十年，中央、地方共同投入、共同推動這項重大建設，200億元經費由新北市府負擔79億元，市府也積極配合行政協調、地方溝通或交通配套，交通部卻在祈福儀式刻意排除地方代表，令人遺憾。

陳儀君、黃心華指出，在淡江大橋象徵完工啟用的重要歷史時刻，地方主動詢問能否參與祈福儀式，卻遭到婉拒，連區長也被拒絕出席，如此安排不近人情，更讓地方基層感到心寒；祈福儀式這樣的榮耀時刻，不該充滿政治算計與排他性，交通部刻意切割地方，只會讓原本值得慶賀的事情失去應有溫度。

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二人說，交通部長陳世凱雖表示過去一個月已舉辦多場相關活動，但即便如此，也不應成為拒絕地方代表參與祈福儀式的理由，中央若真心認為淡江大橋是全民共享的重要建設，就更應展現開放與包容態度，而不是在最後階段將地方排除在外，讓外界產生「大工程搞小動作」的觀感。

國民黨團表示，淡江大橋落成，凝聚中央、地方與無數工程人員多年努力，不該成為任何單位單方面收割的政治舞台，成熟的治理應懂得共享成果、尊重地方，而非在歷史性時刻製造對立與尷尬。

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