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    首頁 > 政治

    台電LOGO變流量密碼！經濟部PO圖挺軍購 4萬人狂讚 ：懂玩

    2026/05/12 18:35 即時新聞／綜合報導
    經濟部。（資料照）

    經濟部。（資料照）

    台電LOGO改版案近日成為熱門議題，不少網友質疑相關討論疑似被操作，以轉移「鼠患」等社會焦點，但也意外讓「台電風格圖」成為網路爆紅元素。經濟部也趁勢「搭便車」，發文力挺台灣無人機產業與軍購預算，活潑的互動風格，讓網友大讚經濟部小編懂玩！

    台電斥資96萬餘元委託知名設計師聶永真操刀LOGO改版，不僅掀起美學與價格論戰，更在社群平台Threads上引發一場「流量密碼」大賽。許多網友發現，只要貼文與「台電 LOGO」相關，流量便會迅速攀升。

    經濟部昨（11日）便精準掌握這股趨勢，在Threads發文表示，台灣憑藉微電子、導航系統及電池領域的優勢，已成為烏克蘭等歐洲民主國家信任的供應商。2025年台灣無人機出口歐洲數量暴增，今年產值目標更上看200億元。小編在文末幽默表示「軍購預算被砍就emo了」，並附上一張模仿台電LOGO簡約風格、寫著「支持1.25兆軍購」的配圖。

    這篇貼文在不到一天內便狂掃4萬讚，網友紛紛驚呼：「跟上演算法了！這就對了！」「經濟部挺國防部真是令人感動！」、「小編今天ㄅ級分」、「這是經濟部？！ （揉眼睛）小編很跟時事呢」、「留友看經濟部跟上梗ㄌ（感動拭淚」、「我要發瘋！經濟部都在搭聶永真便車」、「經濟部突然懂玩了」。

    在 Threads 查看

    經濟部發文呼籲支持1.25兆軍購，使用台電LOGO風格圖引發社群熱議。（擷取自經濟部Threads）

    經濟部發文呼籲支持1.25兆軍購，使用台電LOGO風格圖引發社群熱議。（擷取自經濟部Threads）

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