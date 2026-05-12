退役士官賣中共「機敏講義」賺錢！陳冠廷籲強化反情報、通報機制

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

針對退役陸軍士官陳泰尹遭中共情工人員吸收，鎖定現役軍官翻拍訓練講義一案，台北地檢署今（12）日依「國家安全法」洩密罪及「貪污治罪條例」圖利罪嫌起訴陳泰尹與李俊達。民進黨立委陳冠廷呼籲，中共對我國退役及現役軍士官的滲透與吸收從未間斷，必須持續強化軍中反情報制度與通報機制，並對提供有效情資協助偵破共諜組織者給予相應獎勵。

據起訴書指出，陳泰尹於2013年9月以上士班長退伍後，2023年11月間因財務狀況不佳，透過友人結識中共情工人員「王哥」，經利誘後鎖定昔日同袍、現任陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部中尉軍官李俊達。

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起訴書續指，陳泰尹於2024年4月7日以還款為由約李俊達見面，在台北市北投區某停車場內翻拍李俊達因接受專業軍官訓練所持有之上課講義，隨後以微信傳送照片予「王哥」，並收取泰達幣（USDT）2500顆作為報酬，經友人轉換後分兩次匯入帳戶，共獲取新台幣7萬9440元不法利益。國防部已澄清該講義內容並非機密資訊，李俊達事後亦主動通報，同時另有官兵提出檢舉，全案由國防部主動會同北檢偵辦。

陳冠廷表示，中共利用債務、金錢利誘等手段吸收我國退役或現役軍士官以竊取情報，已是長期且有組織性的做法，相關案件不會就此終止。情報與反情報、滲透與反滲透的手法持續演變，軍中反情報制度與能力的建構至關重要。

目前偵破的共諜案件中，超過九成係由官兵主動檢舉或部隊自查所發現，陳冠廷強調，本案同樣如此，顯示國軍法治教育已具成效。然而仍須持續精進，特別是針對退役軍士官建立系統化的回報機制，使其在遭遇可疑接觸時能第一時間通報相關政府機構，以利從源頭偵破共諜組織。

陳冠廷進一步呼籲，除了強化通報機制之外，對於提供有效資訊協助偵破共諜組織的人員，也應給予相應的獎勵。無論退役或現役軍中人員，遇到刺探軍機的情事都應儘速回報，透過自查與通報雙管齊下，逐步完善反滲透與反情報體系，有效遏止中共對國軍的情報滲透。

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