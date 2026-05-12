藍營擬徵召魏平政選彰化縣長？ 謝衣鳯說重話

表態參選的立委謝衣鳯表示，徵召是黨中央及縣黨部聯合決定政策，成敗就由他們去負起責任！（謝衣鳯提供）

國民黨彰化縣長提名可望在明天（13日）明朗化，縣黨部主委蕭景田認為徵召考紀會前主委、律師魏平政的機率很大，對此，表態參選的立委謝衣鳯表示，徵召是黨中央及縣黨部聯合決定政策，成敗就由他們去負起責任！

由於謝衣鳯原本一再強調「堅持參選」，一旦不被提名，各界關心是否脫黨參選，謝衣鳳強調，她不回答假設問題，建議既然黨中央一直喜歡找她的家人問，那麼她是否脫黨堅持參選，也請黨中央去問她家人意見吧！

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但謝衣鳯強調，她一直是忠貞的國民黨黨員，她認為她擁有的國民黨DNA，應該比某人更純正吧！

政壇人士認為，謝衣鳯強調她的國民黨DNA很純正，比某人更純正，這是因為魏平政在20年前曾以無黨籍身分參選社頭鄉長，最後輸給國民黨提名的蕭如意，如今魏平政被徵召參選彰化縣長的可能性大增，才讓謝衣鳯做出這樣的回答。

國民黨彰化縣長提名可望在明天明朗化，縣黨部主委蕭景田認為徵召考紀會前主委、律師魏平政（見圖）的機率很大。（取自魏平政臉書）

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