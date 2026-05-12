台以民主交流 以色列市長團訪台南談智慧綠色城市

布洛特市長（左）致贈以色列具代表性的燭台給台南市長黃偉哲（右）（台南市府提供）

以色列市長訪問團今（12）日拜會台南市長黃偉哲，由巴特亞姆市長暨全國市政府聯盟副主席Tzvika Brot（布洛特）率領3個城市市長來訪，雙方聚焦智慧城市與綠色城市發展，交流城市治理經驗，展開一場跨國城市對話。

布洛特感謝台南市府熱情接待，並大讚台南美食與水果令人驚艷。他表示，以色列與台灣共享民主價值，在面對困境時更能展現彼此支持的重要性，也誠摯邀請黃偉哲率團回訪，以深化城市交流。

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黃偉哲表示，台南是台灣最早發展的城市，擁有超過400年歷史，2024年剛迎來重要里程碑，不僅如此，台南也是重要農業重鎮，在持續發展與導入高科技產業過程中，市府積極結合半導體供應鏈優勢，推動智慧治理與永續發展，打造宜居城市。

他指出，全球城市都面臨如何在經濟發展與環境永續之間取得平衡的課題，而以色列長期以科技應對環境挑戰，與台南在治理理念上有許多共通點，未來期待雙方在農業發展、學生交流、環境創新、廢棄物處理及水資源科技等面向深化合作。

訪團由中華民國外交部邀請來台，成員包含巴特亞姆市、里雄萊錫安市與埃梅克赫費爾市等城市市長，訪台重點放在智慧治理與綠色城市發展，期盼透過城市外交促進永續發展與共同進步。

以色列市長訪問團今日拜會，並與黃偉哲市府團隊大合照。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左）致贈蘭花盤給布洛特市長（右）。（台南市府提供）

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