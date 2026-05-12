10年前受訪片被挖出！聶永真「迴力鏢」神反擊：這是藍白前世互打

知名設計師聶永真。（擷取自臉書）

知名設計師聶永真因操刀台電LOGO改版陷入輿論中心，不僅遭媒體與網友點名他包辦了中油、經濟部等多個公部門設計，甚至有網友挖出他十年前稱「不喜歡接公部門案子」的受訪影片。面對藍白支持者的猛烈砲火，聶永真不改犀利本色，除了在Threads自嘲「得了便宜還賣乖」，更直接轉發酸民貼文直球對決。

一名網友今（12）日在Threads分享聶永真2016年的新聞受訪片段，當時他說，「我們不會太喜歡接公部門的東西，因為案子就是跑流程都會很複雜，所以其實對我來講，那些說法並不公平」。原PO質疑「不是說不喜歡接公部門的案子？怎麼越接越多，台電、中油、經濟部...都是你的案子欸。垃圾民進黨，聶永真發大財」。

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對此，聶永真直接轉發該文回應「迴力鏢來了」，並表示該段受訪畫面背景，其實是他當年為「柯文哲北市府」文化局站台，參與「小招牌改造專案」的記者會片段，後方為時任文化局長謝佩霓。

他強調，這段影片是被「文化公敵」王鴻薇質疑亂花公帑的新聞採訪片段，諷刺地說「這是你們藍白自己前世的網內互打啦，不要一直給我流量」。

反擊文一出隨即吸引大批支持者留言，網友紛紛笑稱「文化公敵王鴻薇，這稱號太適合她了」、「藍白的迴力鏢多到應該可以開鏢局了」、「結果現在車輪還有小丑去告發中油台電圖利背信，有夠好笑」。

更有網友指出，原PO疑似是網軍，曾多次發布「AI生成原住民圖」，不僅自稱是布農族女性及泰雅族男性，更力挺無黨籍立委高金素梅，並附帶「2026/2028下架民進黨」的政治口號。

聶永真直球回應網友的質疑。（擷取自Threads）

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