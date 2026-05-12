為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    10年前受訪片被挖出！聶永真「迴力鏢」神反擊：這是藍白前世互打

    2026/05/12 17:18 即時新聞／綜合報導
    知名設計師聶永真。（擷取自臉書）

    知名設計師聶永真。（擷取自臉書）

    知名設計師聶永真因操刀台電LOGO改版陷入輿論中心，不僅遭媒體與網友點名他包辦了中油、經濟部等多個公部門設計，甚至有網友挖出他十年前稱「不喜歡接公部門案子」的受訪影片。面對藍白支持者的猛烈砲火，聶永真不改犀利本色，除了在Threads自嘲「得了便宜還賣乖」，更直接轉發酸民貼文直球對決。

    一名網友今（12）日在Threads分享聶永真2016年的新聞受訪片段，當時他說，「我們不會太喜歡接公部門的東西，因為案子就是跑流程都會很複雜，所以其實對我來講，那些說法並不公平」。原PO質疑「不是說不喜歡接公部門的案子？怎麼越接越多，台電、中油、經濟部...都是你的案子欸。垃圾民進黨，聶永真發大財」。

    對此，聶永真直接轉發該文回應「迴力鏢來了」，並表示該段受訪畫面背景，其實是他當年為「柯文哲北市府」文化局站台，參與「小招牌改造專案」的記者會片段，後方為時任文化局長謝佩霓。

    他強調，這段影片是被「文化公敵」王鴻薇質疑亂花公帑的新聞採訪片段，諷刺地說「這是你們藍白自己前世的網內互打啦，不要一直給我流量」。

    反擊文一出隨即吸引大批支持者留言，網友紛紛笑稱「文化公敵王鴻薇，這稱號太適合她了」、「藍白的迴力鏢多到應該可以開鏢局了」、「結果現在車輪還有小丑去告發中油台電圖利背信，有夠好笑」。

    更有網友指出，原PO疑似是網軍，曾多次發布「AI生成原住民圖」，不僅自稱是布農族女性及泰雅族男性，更力挺無黨籍立委高金素梅，並附帶「2026/2028下架民進黨」的政治口號。

    聶永真直球回應網友的質疑。（擷取自Threads）

    聶永真直球回應網友的質疑。（擷取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播