無人機預算遭刪 何欣純批刪掉台中產業升級轉型重要機會

民進黨中市長參選人、立委何欣純（中）參訪田屋科技，並聽取相關人員解說。（何欣純提供）

行政版提出1.25兆國防預算案，立法院日前通過在野版本7800億元國防特別預算，其中遭刪除還包括，無人機產業發展的預算，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天前往台中太平田屋科技參訪，了解無人機生產相關技術，痛批在野黨刪除4700億元是攸關國內採購、國防自主與無人機產業發展的預算，衝擊台中精密製造與中小微企業升級，連動影響台中成千上萬工作就業機會。

今天負責接待何欣純是協理呂政源，創辦人暨總經理張成榮人在美國底特律參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」全力爭取國際訂單。何欣純指出，該公司過去多參與政府採購案，這次國防預算遭刪減影響很大，她不滿表示，國內自己砍單，讓廠商自己拎一卡皮箱去國外搶單，未來一定支持行政院研議再提出無人機產業相關特別條例草案。

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何欣純強調，台中有最完整的精密製造產業，若中央在國內採購量能提升，台中有望從基礎工業升級為無人機研發製造重鎮，特別預算遭刪也等於刪掉台中產業升級轉型的重要機會。

何欣純強調，無人機產業發展需要完整供應鏈，也需要原國防特別條例中的國內採購案支持，讓企業界有訂單和底氣，勇於擴廠、投資設備、培養無人機產業人才，未來也才有能力銜接國際外銷訂單。

何欣純認為，無人機產業要發展，也需要合法、安全且便利的訓練與考照環境，台中有神岡螺旋槳飛場等既有場域，未來在確保飛行安全、合法的前提下，將與交通部溝通協調，評估規劃更多無人機訓練或考照場域，擴大產業發展延伸到測試、人才培訓與應用。

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