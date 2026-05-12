全國首間銀髮飯店開幕 胡志強想約馬英九、彭懷南喝茶聊天

胡志強表示，想邀彭懷南到樂齡飯店演講、聊天，也想約馬英九來。（記者蔡淑媛攝）

全國首間鎖定銀髮族的飯店「高年級聚樂部」今天開幕，台中市長胡志強到場致詞及剪綵，受訪表示，台灣進入超高齡社會，要好好照顧銀髮族，也提及會常來喝茶、聊天，想邀前央行總裁彭懷南來演講、聊天，也想約前總統馬英九來。

日前馬英九基金會風波意外，意外讓馬英九的「記憶問題」引發關注，胡志強也在臉書發文，強調馬英九是「清廉自持、全力為民的好人」，也說「每個人都會老」，「與其執著於歲月的變化，不如瞭解他、幫助他、支持他、甚至同情他。」

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胡志強今天參與樂齡長住飯店剪綵後受訪指出，台灣進入超高齡社會，政府在兒童花的心思多，也要好好照顧銀髮族，得到適當尊重，還笑說「這跟我老不老沒有關係，不要誤會！」

胡志強也再次提及馬英九，笑說自己會常來，他有構想，希能此處能成為畢業生、老年人、銀髮族常來喝杯茶、聊天的場所，每2個星期就有一個講者來演講、聊天，他心中第一個來賓是彭懷南，約他來台中聊天，「會擠一大堆股票族」，「還有也要約馬英九來！」

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