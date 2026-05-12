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    首頁 > 政治

    藍刪無人機預算4700億砍到「四大諸侯」！ 林濁水酸爆：自殘黨

    2026/05/12 16:37 即時新聞／綜合報導
    立法院上週三讀通過7800億軍購特別條例，大砍政院版4700億，其中商購、委製部分被藍白刻意排除，無人機產業受到嚴重衝擊。（資料照）

    立法院上週三讀通過7800億軍購特別條例，大砍政院版4700億，其中商購、委製部分被藍白刻意排除，無人機產業受到嚴重衝擊。（資料照）

    立法院上週三讀通過7800億軍購特別條例，大砍政院版4700億，其中商購、委製部分被藍白刻意排除，無人機產業受到嚴重衝擊。還有藍委跳出來喊「我們擋的是別人不要的無人機」。前立委林濁水曬出統計資料圖表示，其實分佈民進黨執政縣市的無人機產業只佔全台16.9%，北北桃中「四大諸侯」所在反而高達63%。他狠酸：「為擴大兩岸軍力落差，鄭黃不惜自殘，領導立委聯手痛擊藍諸侯地方基礎……壯烈啊自殘黨！」

    林濁水今日在臉書曬出民進黨團統計資料圖。他表示，投入無人機產業全台267家，分佈民進黨執政縣市只有45家只佔16.9%；其餘是藍白執政縣市，其中北北桃中「四大諸侯」所在處，總計共168家，佔比高達63%。

    林濁水說，為擴大兩岸軍力落差，鄭黃（指國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌）不惜自殘，領導立委聯手痛擊藍諸侯地方基礎，奮力刪光無人機預算。然而眾諸侯不只不敢吭聲，眾立委通過後還在立法院歡呼慶祝，「壯烈啊自殘黨！」

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