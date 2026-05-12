邱若華質疑中央建設補助分顏色 卓榮泰駁：桃園是大矽谷計畫核心

行政院長卓榮泰（右）、交通部次長陳彥伯（左）今赴立院備詢。（記者羅沛德攝）

桃園市進入交通建設高峰期，包含桃園捷運綠線、台鐵鐵路地下化等都在進行中。國民黨立委邱若華今（12）日質詢指出，桃園重大補助占比逐年下滑，對比高雄捷運黃線經費大幅追加，質疑中央因「政黨顏色」對桃園採取差別待遇。行政院長卓榮泰對此駁斥，強調桃園是「桃竹苗大矽谷計畫」重點，絕無差別待遇。

邱若華指出，桃園目前正在承擔捷運綠線、鐵路地下化的重大交通建設高峰期，地方財政壓力非常沉重，桃園的中央補助款與協助收入占稅收比率，從2025年29.37％到2026年降至19.93％，地方都擔心中央表面增加統籌分配稅款，但實際上大幅降低計畫型補助，讓地方自行承擔重大建設經費支出。

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邱若華質疑，高雄捷運黃線在2024年3月經行政院核定，總建設經費是1442.37億元，其中中央補助占了833.34億元；到了2025年12月21日，又核定高雄黃線修正計畫，總經費2368.58億元，中央可以核定高雄捷運大幅增加經費，桃園捷運綠線經費追加及桃園鐵路地下化卻面臨更嚴格、更漫長的審查及財政限制，中央是否採取兩套標準？

交通部次長陳彥伯回應，有關捷運建設、鐵路地下化，牽涉中央或地方財源，財劃法修正後，交通部在115年度提報公共建設的有關經費為2200多億元，後來短少1000多億元，造成補助地方捷運、鐵路地下化預算受到裁減。

邱若華追問高雄建設、桃園建設為什麼不能用同一把尺去做衡量？陳彥伯說，每一個工程經費會增加，一定有它的原因，有些是工程技術、土地經費、增加場站等關係，都還是要逐一審議。

邱若華續問卓榮泰是否願意協助桃園？卓榮泰表示，這當中牽涉物價調整、桃園車站遺址問題，以及平鎮車站南延一公里外，中央地方因為財劃法後重新調整分擔，修成如今方案，各縣市政府都不滿意，所以原來才希望好好討論政院版財劃法。

邱若華質疑，不要講到經費就搬財劃法，更不希望因為「顏色」關係，就對不同縣市有差別待遇。卓榮泰回應「不會」，桃園是桃竹苗大矽谷，當中交通建設會牽涉整個產業及觀光需求。

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