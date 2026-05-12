徐巧芯酸參選北市長「靠他救國民黨」 沈伯洋回敬7個字

民進黨選對會預計13日拍板，由不分區立委沈伯洋（如圖）參選台北市長。（記者羅沛德攝）

民進黨選舉對策委員會預計13日開會拍板，由不分區立委沈伯洋參選台北市長；國民黨立委徐巧芯則諷刺，各黨派難得有共識，要靠沈來拯救國民黨整場大選。對此，沈伯洋今（12日）淡定回應，若能讓別人那麼開心，他自己也會非常愉悅，「這也是功德一件！」

徐巧芯今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時透露，同黨籍立委曾提醒她別說太多，「萬一沈伯洋沒被提名怎麼辦？我們還要靠他來拯救我們整場大選」。徐在另場採訪也談到，民進黨籍市議員樂見沈伯洋被提名，國民黨的大家也都是樂見，各黨派之間難得能找到共識，即沈伯洋被民進黨正式提名為台北市長的參選人。

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「這也是功德一件」，沈伯洋今受訪直言，如果今天是自己出來，結果讓別人那麼開心，他也覺得非常愉悅，而提名日程尚未完全確認，仍待黨中央選對會做決定。

此外，在野黨質疑，沈伯洋在立法院的提案未關心過台北市。沈回應，關心台北市有很多面向，不論是從政策、與市議員座談、或是到地方蒐集，都是關心台北市的方式，自己在立法院外交及國防委員會時，當然會專注在國防外交的工作。

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