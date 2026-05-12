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    首頁 > 政治

    醫護5安定行動！ 温世政推留才獎勵強韌南投醫療

    2026/05/12 15:38 記者劉濱銓／南投報導
    民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，提出醫護「5大安定行動」，透過留才獎勵讓醫護專注醫療，強化南投醫療體系。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，提出醫護「5大安定行動」，透過留才獎勵讓醫護專注醫療，強化南投醫療體系。（記者劉濱銓攝）

    5月12日是「國際護師節」，民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，針對醫護推出「5大安定行動」，透過留才獎勵等措施，讓護理師專注醫療，並由政府提供薪資支持，全方位強韌南投醫療體系。

    温世政表示，南投長期面臨醫療人才外流，升高醫護勞動壓力，為此提出「在地留才、分級協作、數位減壓、法律盾牌、紮根回流」5大安定行動。

    對於名間、草屯、埔里等不具中央偏鄉補助，推動「非山非市」加給，以專案核發醫護每月3000至5000元「留才獎勵金」。

    設置「照護佐理員」與輔導二度就業，由佐理員分擔檢查、文書建檔等非醫療事務，搭配二度就業者，由縣府全額培訓，訓畢至衛生所或地區醫院服務，以分級協作減輕護理師負擔與創造就業。

    升級衛生所數位系統，導入語音輸入病歷、自動化申報工具，縮減護理師3成行政工時，落實「還時於醫」，成立醫護「法律與心理支持中心」，由縣府提供匿名申訴平台，針對醫療暴力、排班糾紛也有免費律師諮詢。

    温世政強調，「留才」是支撐地方醫療根本之道，凡設籍南投的醫事學子，畢業回鄉服務滿一定年限，提供每年12萬元「生活獎助金」或「助學貸款利息全額補貼」，讓南投孩子能回鄉照顧長輩。

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