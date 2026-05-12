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    首頁 > 政治

    拚終結藍33年執政空窗 周典論、蘇清泉同台徵召洪志明選東港鎮長

    2026/05/12 15:47 記者陳彥廷／屏東報導
    國民黨今天宣布徵召洪志明（黑衣者）參選東港鎮長。（記者陳彥廷攝）

    國民黨今天宣布徵召洪志明（黑衣者）參選東港鎮長。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣東港鎮為沿海門戶鄉鎮，但國民黨不僅已長達33年無人執政，連提名都已放棄24年，基層焦慮屆屆堆積，今年因為民進黨首度不提名，國民黨縣黨部高層居中協調，今天議長周典論及立委蘇清泉罕見同台，於東港黨部宣布徵召前鎮民代表洪志明參選鎮長，周典論強調，盼能終結長達33年的空窗。

    洪志明從蘇清泉首次當選立委即被蘇清泉延攬擔任助理，出身小琉球的他長年於大鵬灣經營遊湖行業，他於2014年首度參選鎮民代表當選，2018年連任，2022年轉戰縣議員失利，去年原定要繼續參選縣議員，也開始拜訪，但國民黨評估鎮長一局在民進黨不提名下是有大有可為，因此決定徵召。

    「計畫趕不上變化！」洪志明登台即向萬丹、新園的鄉親致歉，他說，或許鄉親早已看見他準備參選縣議員的競選看板，每一塊看板，都承載著想為家鄉打拚的初心，原希望在議事廳為地方爭取預算與建設，但在國民黨的徵召下，又是東港鎮發展的關鍵時刻，經縝密思考決定承擔代表國民黨參選鎮長的艱鉅任務。

    「東港好，屏南就會好！」洪志明表示，東港是沿海門戶，是漁業、觀光與文化的重鎮，面臨轉型關鍵期，須要有衝勁、有協調能力且能落實執行的領導者，直接解決這幾年地方面臨的痛點，讓建設不再只是提案，而是真實的改變，曾任兩屆鎮代，對鎮務早有許多規劃藍圖，若當選直接上手不用磨合，即能推動各項事物。最後周典論、蘇清泉共同牽起洪志明的手，一同高呼凍蒜，正式宣告終結國民黨於東港長達24年的參選荒。

    國民黨徵召洪志明（中）參選東港鎮長。（記者陳彥廷攝）

    國民黨徵召洪志明（中）參選東港鎮長。（記者陳彥廷攝）

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