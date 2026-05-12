為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    邱坤桶為寶山拚經濟 趕改朝換代前搶攻明年縣府總預算

    2026/05/12 16:17 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣議員邱坤桶今天在議會上全力拚經濟，讓寶山鄉明年過後的重大建設經費不斷炊。（記者黃美珠攝）

    新竹縣議員邱坤桶今天在議會上全力拚經濟，讓寶山鄉明年過後的重大建設經費不斷炊。（記者黃美珠攝）

    年底大選將至，國民黨新竹縣議員邱坤桶今天在議會上全力替寶山鄉拚經濟，在明年全縣總預算籌編前、最後一次能搶攻補助的機會，就寶山水庫地主回饋補償金、大隘3鄉聯合運動會、新湖路拓寬、寶山分駐所改建以及雙溪生命紀念園區等，要求縣府沒科目的訂定科目，有科目的直接納編為明年預算，讓這些關係寶山的重大建設，不因明年改朝換代而中斷甚至停擺，也幾乎都獲楊文科點頭應允。

    邱坤桶說，寶山水庫的土地幾10年被限制使用，地主卻得不到補償，相對年初乾旱，政府卻能馬上啟動每公頃補助16萬且火速入袋，怎讓地主不灰心。

    工務處長戴志君說，權責機關在經濟部水利署，規劃寶山第3水庫中，規劃書內容除在調查應給寶3地主的補償，也一併調查寶山水庫現況和研析補償價格，粗估需300億，現處於期中報告階段，縣府主張要把寶山水庫徵收補償意見納入報告並列為執行條件，期末時，將要求中央下鄉跟縣府、當地民眾說明。

    邱坤桶也希望縣府持續補助寶山、峨眉、北埔的大隘3鄉運動會，打造「北大隘、南六堆」的客家聚落運動會活動，但他希望預算科目能浮上檯面，別繼續「潛水」，使之名正言順。楊文科說，大隘3鄉運動會他一開始就非常支持，如果定位在單純辦運動會較長久，那他就支持每年固定編列。

    不過民政處長陳建淳直言，客委會倒是期待能有小旅行、走讀、推動客家文化等活動加入，豐富整個活動廣度和深度，相對容易爭取得到補助。

    新竹縣長楊文科及所領團隊，對於議員邱坤桶努力替寶山爭取明年預算的企圖，幾乎都給予支持。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長楊文科及所領團隊，對於議員邱坤桶努力替寶山爭取明年預算的企圖，幾乎都給予支持。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播