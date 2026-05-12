邱坤桶為寶山拚經濟 趕改朝換代前搶攻明年縣府總預算

新竹縣議員邱坤桶今天在議會上全力拚經濟，讓寶山鄉明年過後的重大建設經費不斷炊。（記者黃美珠攝）

年底大選將至，國民黨新竹縣議員邱坤桶今天在議會上全力替寶山鄉拚經濟，在明年全縣總預算籌編前、最後一次能搶攻補助的機會，就寶山水庫地主回饋補償金、大隘3鄉聯合運動會、新湖路拓寬、寶山分駐所改建以及雙溪生命紀念園區等，要求縣府沒科目的訂定科目，有科目的直接納編為明年預算，讓這些關係寶山的重大建設，不因明年改朝換代而中斷甚至停擺，也幾乎都獲楊文科點頭應允。

邱坤桶說，寶山水庫的土地幾10年被限制使用，地主卻得不到補償，相對年初乾旱，政府卻能馬上啟動每公頃補助16萬且火速入袋，怎讓地主不灰心。

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工務處長戴志君說，權責機關在經濟部水利署，規劃寶山第3水庫中，規劃書內容除在調查應給寶3地主的補償，也一併調查寶山水庫現況和研析補償價格，粗估需300億，現處於期中報告階段，縣府主張要把寶山水庫徵收補償意見納入報告並列為執行條件，期末時，將要求中央下鄉跟縣府、當地民眾說明。

邱坤桶也希望縣府持續補助寶山、峨眉、北埔的大隘3鄉運動會，打造「北大隘、南六堆」的客家聚落運動會活動，但他希望預算科目能浮上檯面，別繼續「潛水」，使之名正言順。楊文科說，大隘3鄉運動會他一開始就非常支持，如果定位在單純辦運動會較長久，那他就支持每年固定編列。

不過民政處長陳建淳直言，客委會倒是期待能有小旅行、走讀、推動客家文化等活動加入，豐富整個活動廣度和深度，相對容易爭取得到補助。

新竹縣長楊文科及所領團隊，對於議員邱坤桶努力替寶山爭取明年預算的企圖，幾乎都給予支持。（記者黃美珠攝）

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