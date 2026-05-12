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    首頁 > 政治

    從永康到南科 藍軍林燕祝、李佳蓉師徒參選議員擴大服務

    2026/05/12 15:13 記者王姝琇／台南報導
    國民黨台南市議員南科區參選人李佳蓉（右）在議員林燕祝陪同，雙雙完成市議員參選登記。（記者王姝琇攝）

    國民黨台南市議員南科區參選人李佳蓉（右）在議員林燕祝陪同，雙雙完成市議員參選登記。（記者王姝琇攝）

    國民黨台南市議員南科區參選人李佳蓉由永康區議員林燕祝陪同，雙雙完成市議員黨內提名登記，兩人強調服務將從永康擴大到南科區，團結藍軍支持者搶回關鍵正藍軍選票，展現台南地方政治「女力傳承」重要意義。

    國民黨台南市黨部辦理台南市議員選舉候選人提名登記，林燕祝尋求5連霸，其助理李佳蓉也登記參選，李佳蓉表示，自己是台南新化子弟，長年在地方服務、擔任幕僚逾8年，此次投入選戰，盼為地方發聲，更希望延續林燕祝長年以來認真服務、深入基層的精神，成為真正替民眾解決問題的民代。

    李佳蓉強調，林燕祝深耕永康，自己則投入南科區（新化、新市、善化、安定、山上）參選，近年南科區發展快速，面臨交通壅塞、人口增加、公共設施不足、青年與家庭需求提升等問題，需要真正了解地方需求、深入基層的民代共同努力。

    林燕祝表示，看到年輕世代願意承擔責任、投入公共事務，感到非常欣慰；強調政治不只是選舉，更是一種責任與傳承。

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