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    首頁 > 政治

    國民黨彰化縣長參選人確定後 蕭景田預告「這件事」要先做

    2026/05/12 15:14 記者劉曉欣／彰化報導
    國民黨彰化縣黨部主委蕭景田認為，相關提名作業都要加速完成。（資料照）

    國民黨彰化縣黨部主委蕭景田認為，相關提名作業都要加速完成。（資料照）

    國民黨彰化縣長提名大戲可望在明天（13日）明朗化，縣黨部主委蕭景田已通知前考紀會主委、律師魏平政北上，「有很高機率」被宣布徵召。蕭景田表示，縣長人選確定後，第一件事就要辦理鄉鎮市長初選，尤其是彰化市、員林市與福興鄉等有提名競爭的區域，加快腳步來完成提名機制。

    蕭景田強調，縣長人選加速確定，才能展開後續的提名作業，包括鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市代表與村里長。而第一步要做的就是鄉鎮市長，先鎖定「提名有競爭」的鄉鎮市，如果是困難、複雜的選區，則列入另一波來獨立處理。

    蕭景田指出，這就是他建議國民黨的黨中央要加速完成縣長提名的原因，因為「一關卡一關」，縣長不提名，就無法往下走，完成鄉鎮市長與縣議員等提名。何況有競爭的區域要辦理初選，在民調公司有限的情況下，還要分開辦理，也無法同一天來辦，這些都需要時間來辦。

    藍營在彰化市長選戰，目前表態參選有彰化市代會主席陳文賓，縣議員温芝樺；在福興鄉長部分，有縣議員黃俊源，以及曾任鄉長陳文福；在員林市長部分，有縣議員劉惠娟與凃俊任。這3鄉鎮市都是被蕭景田點名，列入第一波的提名作業。

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