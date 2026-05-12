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    首頁 > 政治

    擘劃「海洋新宜蘭」林國漳率團隊登龜山島宣示

    2026/05/12 14:40 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳擘劃「海洋新宜蘭」，率競選團隊登龜山島宣示。（林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳擘劃「海洋新宜蘭」，率競選團隊登龜山島宣示。（林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳擘劃「海洋新宜蘭」政見，允諾當選後成立宜蘭海洋發展辦公室，並打造蘇澳往返日本的國際藍色公路，今天更率各黨公職參選人登上龜山島，以實際行動宣示「向海致敬」的決心。

    林國漳說，克服暈船乘風破浪踏上龜山島，和團隊親身體會太平洋的律動，天氣晴朗的出海日，寓意著到11月28日投開票日，團隊都會不怕風浪、團結向前，共同迎向最後的勝利！

    林國漳說，俗諺「台灣走透透，龜山也未到」，是形容過去龜山島因軍事管制或風浪艱險而難以上岸，雖然近在咫尺，卻是許多台灣人「最熟悉的陌生島嶼」，而這也是宜蘭人的遺憾，明明海洋就在家門口，卻常在岸邊遠眺、無法親近。

    他強調，透過帶領青年團登島，打破「近海卻不親海」的隔閡，實地考察讓大家看見，宜蘭的海洋資源有多麼豐沛，而這些正是帶動宜蘭觀光產業轉型與漁業升級的關鍵動能。

    林國漳現場也與宜蘭市長參選人韓瑩、羅東鎮長參選人黃適超、礁溪鄉長參選人吳亞蓁、員山鄉縣議員參選人李姿婷、三星鄉縣議員參選人游雅絢等人，和青年團手搭手，高喊「宜蘭加油、宜蘭勝利」，展現跨世代、跨區域的團結氣勢。

    林國漳說，踏上龜山島不僅是向海致敬，更是一場「海洋再發現」的行動，未來將成立「海洋發展辦公室」，讓宜蘭人不再只是看海、望島，而是能真正深入海洋，將外海的資源，轉化為宜蘭百工百業發展的希望引擎。

    林國漳率團隊登上龜山島。（林國漳競辦提供）

    林國漳率團隊登上龜山島。（林國漳競辦提供）

    林國漳率各黨公職參選人登上龜山島，以實際行動宣示「向海致敬」的決心。（林國漳競辦提供）

    林國漳率各黨公職參選人登上龜山島，以實際行動宣示「向海致敬」的決心。（林國漳競辦提供）

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