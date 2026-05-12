國台辦嗆參加世衛須按照一中 我外交部痛批中國「損害全人類健康權益」

外交部國際組織司副司長張芝颯表示，中國再次以政治理由阻撓台灣參與WHA，已經嚴重損害全人類的健康權益，呼籲WHO秘書處秉持中立專業，拒絕中國政治干預，儘速邀請台灣以觀察員的身份出席WHA。（記者黃靖媗攝）

第79屆世界衛生大會（WHA）將於5月18日開幕，台灣至今未收到邀請函。中國國台辦發言人陳斌華聲稱，「中國台灣地區」參與世衛組織活動必須按照「一個中國原則」處理。對此，我國外交部國際組織司副司長張芝颯今（12）日表示，強烈譴責中方打壓我國主權的錯誤言論，並指出，中國再次以政治理由阻撓台灣參與WHA，已經嚴重損害全人類的健康權益，呼籲世界衛生組織（WHO）秘書處秉持中立專業，拒絕中國政治干預，並儘速邀請台灣以觀察員的身份出席WHA。

張芝颯表示，針對中國外交部發言人打壓我國主權的錯誤言論，不當援引其所謂的一中原則，妄稱台灣參加國際組織需經過其中央政府的同意，來阻擾我國參加第79屆世界衛生大會，外交部就此予以嚴正的強烈抗議和譴責。

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張芝颯表示，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，是國際公認的台海現狀，我國享有參與聯合國及相關多邊機制、國際組織的權益，中國無權置喙也不應該阻撓。二次大戰結束之後，具有國際法效力的「舊金山合約」，取代了「開羅宣言」和「波茨坦公告」等政治聲明。該合約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國更從來沒有統治過台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，這是毋庸置疑的。只有台灣民選政府能夠在國際社會跟多邊機制代表台灣的人民。

張芝颯指出，健康是基本的人權，不應該受到政治的干預，台灣在疫情防治、公衛體系，都對國際社會做出了很多的重大貢獻，舉世皆知，台灣是全球衛生體系不可或缺的良善夥伴。我國推動參與WHA多年，獲得眾多國際支持，許多理念相近國家也都在各個不同場合，表達對台灣國際參與及參與WHA的支持。

張芝颯批評，中國再次以政治理由阻撓台灣參與WHA，實際上已經嚴重地損害全人類的健康權益，也違反了WHO世界衛生組織所倡議的「不遺漏任何人」的核心宗旨。

張芝颯強調，聯大第2758號決議與WHA25.1號決議都沒有提到台灣，更不能用在排除台灣參與國際組織跟聯合國體系，呼籲WHO秘書處應秉持中立專業，拒絕中國的任何政治干預，並儘速邀請台灣以觀察員的身份出席WHA，讓台灣能夠為全球的醫衛體系真正的貢獻心力。

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