兒少性暴力逾10案140人受害 民團批制度失靈、綠委籲建兒童工作證

針對近年爆發超過10起重大兒少集體性暴力案，受害人數高達140人，勵馨基金會今與民進黨立委范雲、林月琴等開記者會，直指制度在預防、保護、監督及處遇4大環節全面失靈。（記者塗建榮攝）

針對近年爆發超過10起重大兒少集體性暴力案，受害人數高達140人，勵馨基金會今（12）日與民進黨立委范雲、林月琴等開記者會，直指制度在預防、保護、監督及處遇四大環節全面失靈。由於8成案件由家長主動揭露，顯示現行通報機制失能，嚴正要求政府擴大納管兒少工作者，建立具強制性的「兒童工作證」制度與雲端監視系統，取代盲目的品德信任文化，別讓孩子的安全只能「靠運氣」。

近年陸續爆發逾10起集體兒少性暴力案件，場域橫跨幼兒園、國小、補習班及醫療診所，已知受害兒少達140人，其中受害人數最多的台中少棒隊案達53人，台北培諾米達幼兒園案則有46名，年齡僅2至5歲的女童受害，10件案件中，8件由家長主動告發，僅1件由青少年自行報案。

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勵馨基金會執行長王玥好指出，現行制度在第一線監督、通報與察覺上存在明顯不足，這些案件雖然發生在不同地區、不同機構，卻呈現出封閉場域、權力不對等、缺乏監督、孩子無法求助等高度相似的風險結構，這不是個別事件，而是制度的集體失語。

人本教育基金會執行秘書陳志遠、兒少性創保護律師吳沂錚強調，加害人極易利用職務權威長期侵害兒少，因此建立「兒童工作證」刻不容緩；另外，現行衛福部《兒少權法》草案中，「兒少工作者」管理範圍僅限於教育、照顧、訓練3類，卻漏掉宗教（主日學）、遊憩（營隊）等高風險場域，且查核僅為「得」要求而非強制，建議將所有兒少服務納入查核，並將「應要求查核」法規化，從源頭阻絕具不良紀錄者進入。

兒少性創保護律師吳沂錚分析，司法實務上缺乏如「一站式服務」的整合機制，導致證據收集困難，且機關常以保護隱私為由封鎖資訊，阻礙家長追查真相。

林月琴、范雲也同步推動《兒少權法》、《幼照法》修法，主張參考澳洲制度，強化家長知情權，並建立以「兒少保護」為核心，並將提出「兒少工作證」相關條文，從兒少主體與兒少安全出發，建立明確法源，整合現有查核與管理系統。

台北市議員洪健益則針對幼托機構提出具體提案，要求強制建置無死角、高畫質且具備「雲端備份」功能的監視系統，並將影像保存期延長至90天，過去許多案件因園方聲稱「監視器損壞」或畫面遭覆蓋而難以定罪，雲端備份是保全證據、還原真相的關鍵防線。

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勵馨基金會執行長王玥好指出，現行制度在第一線監督、通報與察覺上存在明顯不足，這些案件雖然發生在不同地區、不同機構，卻呈現出封閉場域、權力不對等、缺乏監督、孩子無法求助等高度相似的風險結構，這不是個別事件，而是制度的集體失語。（記者塗建榮攝）

勵馨基金會今召開「孩子的安全 不能靠運氣」記者會，民進黨立委范雲出席聲援。（記者塗建榮攝）

勵馨基金會今召開「孩子的安全 不能靠運氣」記者會，民進黨立委林月琴出席聲援。（記者塗建榮攝）

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