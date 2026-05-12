對美軍購7800億通過中國未跳腳？ 學者：川習會前「戰略降噪」

中國國家主席習近平本週將於美國總統川普會面。（美聯社資料照）

立法院在藍白立委聯手下，上週五通過被外界批評為「閹割版」7800億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，相較政院版大砍4700億元。而中國官方連日未曾對此表示任何意見，未如過往馬上開嗆「以武謀獨」。學者分析，這次中國對台灣7800億元軍購特別條例的低調反應，確實有些不尋常，但未必代表北京不在意，反而更可能是川習會前的一種「戰略降噪」。

鄭習會後，國民黨力阻行政院所提預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，立法院8日三讀通過由藍白提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元，排除商購、委製案項，並將無人機項目大砍至1成。

請繼續往下閱讀...

針對中國官方、中共官媒至今未曾表示意見，成功大學政治系教授王宏仁今日接受本報訪問表示，這次中國對台灣7800億元軍購特別條例的低調反應，確實有些不尋常，但未必代表北京不在意，反而更可能是川習會前的一種「戰略降噪」。

王宏仁指出，過去中國對台灣大型軍購通常都會快速強硬表態，但現在剛好卡在川習會前夕，北京可能不希望台海議題過早升高，影響中美領導人會談的整體氣氛。尤其中國目前更重視的是穩定中美關係與經濟外部環境，因此選擇暫時壓低公開反應。

王宏仁分析，另外北京也可能認為，過去每次高調譴責的效果已經有限，反而容易幫助台灣強化國防正當性。因此現在中國對台策略，可能正在從「高調反應」轉向「低調但持續施壓」，未來更值得觀察的，反而是解放軍軍事活動、灰區壓力或外交經濟操作是否增加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法