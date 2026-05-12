兩岸媒體人峰會北京登場 周錫瑋、張榮恭出席

前台北縣長、旺旺集團副董事長周錫瑋今日在兩岸媒體人峰會受訪時表示，台灣現在有一個聲音，就是作為「一個中國人」是光榮且強大的，全世界現在更有一股「中國紅」潮流，大家走路都是昂首闊步。（圖擷取自中國官媒）

第7屆「兩岸媒體人峰會」今日在北京登場，前台北縣長、旺旺集團副董事長周錫瑋赴中出席與會，他接受中國媒體聯訪時表示，台灣現在有一個聲音，就是作為「一個中國人」是光榮且強大的，全世界現在更有一股「中國紅」潮流，大家走路都是昂首闊步；國民黨副主席張榮恭則說，反對台獨才能避戰，九二共識才能謀和，只要做到這兩點，就能達到「避戰謀和」。

周錫瑋指出，他對身為中國人感到光榮與驕傲，在這樣的時代潮流下，兩岸中國人更該明白，只有團結攜手合作，我們的民族和家園才能平安、繁榮、進步。兩岸同胞血濃於水，這份民族親情理應正視和珍惜，不能因為國際上和台灣島內少數政客的壓力、抹黑，就丟掉身為中國人的認知。

請繼續往下閱讀...

國民黨副主席張榮恭在「兩岸媒體人峰會」開幕致詞時表示，他要「未經大會同意」，暫時脫離政治身分，改以媒體人角度分享幾點觀察。自己曾在中央社服務21年6個月，又在中央廣播電台工作3年9個月，兩者合計超過25年，「我想我夠資格！」

張榮恭聲稱，自1992年海基會與海協會開始協商以來，只要兩岸有協商，是否曾出現過不對等、沒尊嚴的情況？「回想起來沒有過」。至於2005年連戰和平之旅，國共兩黨正式和解至今，雙方對話曾出現不對等或沒有尊嚴？「一次也沒有」，所以「對等尊嚴從來不是問題，我相信以後依然如此」。

張榮恭更說，反對台獨才能避戰，九二共識才能謀和，只要做到這兩點，就能達到避戰謀和，台海也才會有太平，國民黨也要務實面對責任。

本屆「兩岸媒體人峰會」由《北京日報》報業集團主辦，中國國台辦副主任吳璽、北京市委常委孫軍民等中共官員出席，台灣方面則有，國民黨副主席張榮恭、旺旺集團副董事長周錫瑋、《祖國》雜誌社社長戚嘉林等人出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法