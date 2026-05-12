賴瑞隆提設「AI算力中心」 柯志恩競辦質疑是否支持核電撐AI？

賴瑞隆表示未來將規劃「AI算力暨應用服務中心」，遭柯志恩競辦質疑是否支持核電撐AI？（記者李惠洲攝）

針對民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，今（12）日公布競選主軸，國民黨市長參選人柯志恩競辦質疑他提出設立「AI算力中心」，應表明對能源選擇的立場與態度，是否支持核電撐AI？

柯志恩競辦指出，賴瑞隆主張打造「半導體先進製程暨封測中心」，柯志恩已於3月24日提出成立「高雄半導體投資服務中心」，提供土地、環評等人才招聘整合服務，並推動高附加價值關聯產業招商，包括封測、IC設計、先進材料、設備製造等的政策理念不謀而合。

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柯志恩競辦表示，賴瑞隆在提出政見後，也應提出相對應的配套方案，告訴高雄市民「政見該如何達成」，例如賴瑞隆表示「算力即國力」，未來規劃「AI算力暨應用服務中心」，但他過去曾說過：「非核家園是朝野共識」、「核三延役公投過關缺乏區域正義」，面對賴清德總統明確表態，面對AI用電需求增加，台電已準備核二、核三重啟程序，賴瑞隆提出的「AI算力中心」，未來是否會使用核電？

柯志恩競辦強調，高雄正處在AI發展最前沿，「穩定供電」是重中之重，賴瑞隆過去長期堅守「非核家園」立場，堅定反核，相較賴清德總統基於產業發展需求，願意棄守民進黨的反核神主牌，他更應表明對能源選擇的立場與態度，期待能清楚向高雄市民報告。

另針對賴瑞隆宣示高雄要邁向國際，關鍵在海空雙門戶的戰略提升；柯志恩競辦高度認同，因此柯也於3月政見會提出推動母港計畫，鼓勵國際郵輪以高雄為起點，創造郵輪經濟產值；及爭取小港機場5年內國際航班倍增，將高雄打造為「亞洲慶典之都」，力拚國際旅客入境成長50%，但相較柯志恩提出的具體方針，賴瑞隆卻只有口號、不見作法。

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