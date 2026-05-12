楊珍妮下週赴蘇州出席APEC貿易部長會議 外交部：以共識決反制中國打壓

外交部國際組織司副司長張芝颯說明，我國將由行政院政委、經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮率團赴中國江蘇省蘇州市參與APEC貿易部長會議。（記者黃靖媗攝）

今年亞太經濟合作會議（APEC）由中國主辦，5月22日、23日將在江蘇省蘇州市舉辦貿易部長會議。外交部國際組織司副司長張芝颯說明，我國將由行政院政委、經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮率團與會，將依照往例，以平等待遇參與，並善用APEC共識決，與理念相近國家密切溝通聯繫。針對中國打壓，張芝颯也說，我國會與APEC中的理念相近友盟國家合作，用APEC共識決等做法，反制中國可能對我國的打壓。

中國主辦今年APEC，除了年底的經濟領袖週之外，也會陸續於中國各個省市召開多項會議。張芝颯今日於外交部例行記者會表示，每年APEC例行會有3次資深官員會議、總結會議、APEC年會，我國是APEC正式會員，具有正式會員身份，平等的參與APEC，因此都會派代表團參加。

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張芝颯說明，這次在中國各個不同省市舉辦的APEC資深官員會議、貿易部長會議、婦女經濟會議，我國也都會有代表團前往參加，目前安排與相關參與的規劃，都依循過往平等參與的待遇。

張芝颯指出，今年APEC貿易部長會議規劃由行政院政委、OTN總談判代表楊珍妮，率領OTN與外交部人員出席，相關的安排目前也都是循例，按照平等的待遇；我方會積極參與中國或其他國家主辦APEC會議的議題討論，也會善用在APEC中共識決的權利，與理念相近國家就台灣關切、主辦經濟體正在推動的議題，密切溝通聯繫。

張芝颯說明，按照往例，我方過往會在貿易部長會議中，積極參與主辦會員體所提出的倡議或概念，作為可能未來年會結論的前期討論。外交部持續協助OTN參與APEC貿易部長會議，並善用APEC議事規則中的共識決，爭取我國最大利益。

針對中國在APEC活動期間的對台施壓作為，張芝颯指出，我國於1991年加入APEC時，便有與當時的主辦會員體南韓簽訂MOU，載明我國平等參與，會籍名稱是「Chinese Taipei」。中國或其友盟國家主辦APEC時，確實會採取違反APEC慣例的做法，欲干預我國平等參與，外交部都會運用MOU向APEC秘書處訴求我國權利，並與我國在APEC中的理念相近友盟國家合作，用APEC共識決等做法，反制中國可能對我國的打壓。

張芝颯重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國屢屢想要透過違反APEC的慣例跟做法，來破壞台灣平等參與APEC的工作，是不會被其他APEC會員接受的，這也違反了APEC的共識及平等參與核心原則，台灣作為正式會員，會持續爭取應有權利。

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