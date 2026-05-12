江和樹嗆楊寶楨不跟黨中央聯絡是要八人轎抬嗎? 楊寶楨：尊重江的說法

江和樹（左）當初支持楊寶楨選東南區市議員（右），但因楊說要退黨參選，江非常不滿開嗆。（江和樹提供）

民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨因有意參選未獲黨中央回應，表示5月底前不排除退黨參選，對此，當初非常支持她參選的民眾黨中市議員江和樹今天嗆楊寶楨根本不會選了，因為現今連服務處者都未設， 質疑她都知道聯繫前主席柯文哲及秘書長用周榆修的方法，但卻不連絡，難道要用八大轎來抬嗎？

對此，楊寶楨表示，一開始是江和樹表示向黨中央推薦她，要徵召她，請她等黨中央通知，對於江和樹的開嗆，她表示，尊重說法，感謝他之前的力挺及支持，可能有受到黨內的壓力。

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楊寶楨因公開說參選到底不排除退黨的說法，讓江和樹很不高興，他今天表示，楊寶楨不會選啦，要選的人會這樣嗎？

江和樹怒批，因為楊寶楨是地方戰將，因此當時很支持她，民眾黨需要戰將，但看得出來她有要選嗎?

江和樹不滿的表示，距離11月28日只剩下200天，「你的服務處在哪兒」？「你對東南區的渴望在哪兒」？他沒有看見，非常可惜，民眾黨現在面臨逆風，但楊寶楨都沒有準備，以為自己聲望很高就要下來選，但民眾為何要把票投給她？

江和樹表示，選舉沒有如此簡單，是因為東南區的參選人年紀比較大，「因為你比較年輕就投你？」，選議員不是選年紀，而是選能力。

江和樹更指出，楊寶楨受中央黨部栽培如此久，都有跟柯文哲及黨秘書長周榆修聯繫的方式，質疑為何不聯絡?「要用八大轎來抬你」？

「你是誰」?

江和樹表示很納悶，更要楊自己的前途要自己掌握，若要選要有態度，不要只是喊，但他認為「你不可能選」，因為真正要選不是如此態度，若楊寶楨要傷害民眾黨也沒有差，現在民眾黨就是逆風，願意留下來就是相信台灣民眾黨，相信柯文哲。#

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