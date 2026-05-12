政院提新版國防特別條例？ 許宇甄：先簽本票再填數字比土匪還土匪

國民黨立委許宇甄。（資料照）

藍白8日聯手在立法院三讀通過國防特別條例，上限僅匡列7800億元，比政院版少了4700億元，對於行政院未來是否會提新的特別條例？卓揆昨受訪表示，「政府一定會有所作為」。對此，國民黨立委許宇甄今日表示，特別條例不應成為常態，若有軍購需求，政府完全可以透過每年常態預算進行編列，而非不斷透支子孫的財富。

許宇甄指出，相較行政院原先主張的1.25兆元版本，此次修正版雖規模調整，卻是守護民主監督與財政紀律的必要紅線。政府一方面向美方承諾會給足國防經費，另一方面卻想以此壓力逼迫立法院吞下缺乏細項的巨額預算，這種將國防當成空白支票的作法，完全無視代議政治的預算審核權。

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許宇甄批評，民進黨政府動輒將反對者貼上「中共同路人」或「扯國防後腿」的政治標籤，彷彿質疑預算就是不愛台灣。真正危險的是民進黨將國防視為拒絕監督的神主牌，甚至在尚未執行既有預算前，就想著再提新的特別條例，這種行徑簡直比土匪還土匪。她強調，國防預算應精準建軍，而非漫天喊價，國防部不應只想著拿特別預算當捷徑。

許宇甄強調，此次通過的7800億元版本明定第一階段3000億元優先編列具體項目，剩餘的4800億元必須等美方正式核定出售並取得發價書（LOA）後，再據實編列。這是貨單來了再付款的商業常識，而非政府喊價、全民買單。特別條例不應成為常態，若有軍購需求，政府完全可以透過每年常態預算進行編列，而非不斷透支子孫的財富。

許宇甄認為，美國對台軍售延宕問題嚴重，從魚叉飛彈到F-16V，許多項目連時程都說不清楚，政府卻要求一次給足1.25兆元，這本質上就是先簽本票、內容日後再填。若連採購數量、單價與交貨日期都無法說明，人民憑什麼無條件埋單？國防預算可以增加，但絕不能沒有界線。在拉法葉艦弊案的前車之鑑下，今日更應嚴防有心人利用兩岸對立氛圍，將「抗中保台」轉化為「借機發財」。

不過，賴清德總統日前表示，立院三讀通過特別條例固然踏出第一步，但沒給完整答案，金額從一．二五兆減為七八○○億元，商購、委辦及推動台灣國防產業等，都沒有在特別條例中，對未來整個台灣防禦造成重大影響。

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