淡江大橋今通車 藍營民代批陳世凱為剪綵缺席總質詢

淡江大橋今通車前舉辦通車祈福儀式，藍營民代批評交通部長陳世凱為了剪綵請假，缺席立法院總質詢。（圖取自「洪孟楷」臉書）

淡江大橋今正式通車，交通部公路局早上在通車前舉辦通車祈福儀式，但未邀請新北市長侯友宜與市府參與，引發藍營民代砲轟交通部長陳世凱本應在立法院備詢，結果為了剪綵而請假。國民黨立委洪孟楷說，他嚴正抗議這種不尊重地方、國會、只重宣傳的離譜行徑；新北市議員江怡臻則說「人民要的是做事的交通部長，不是只出現在鏡頭前擺拍的部長」。

洪孟楷表示，昨天傍晚突然傳出交通部今早還要再辦一場祈福通車活動，然而新北市府、在地民代、地方里長沒有被通知；唯一提前收到的是媒體採訪通知，進一步了解才知道，原來是安排部長（陳世凱）搭乘吉普車在橋上進行媒體拍攝。

請繼續往下閱讀...

他批評，有時間安排儀式、有時間設計畫面、有時間提供媒體拍攝，卻沒有時間把機車道安全疑慮降到更低，這才是真正荒謬的地方。他說，如果真正在乎人民，就應該把每一分心力放在安全檢核與交通改善，而不是政治宣傳。

洪孟楷說，更離譜的是，今天是立法院行政院長總質詢、交通部門接受國會監督的重要時刻，身為全國交通主管機關首長，部長卻不到立法院備詢，讓院長與次長留在國會接受質詢，自己則跑來淡江大橋接受媒體拍攝。「到底是國會監督重要，還是個人宣傳重要？」

江怡臻指出，陳世凱本應在立法院備詢，結果卻為了剪綵拍照而請假，「人民要的是做事的交通部長，不是只出現在鏡頭前擺拍的部長」。

她質疑，淡江大橋5月9日才由總統主持通車典禮，為何才隔幾天又再辦一次？更誇張的是，今天活動沒有邀請新北市長侯友宜及地方民代，交通部稱只是「內部」、「祈福」，但交通部長卻能因此缺席一年一度的重要總質詢，實在說不過去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法