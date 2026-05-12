川習會將登場！立院藍黨團憂台灣成棋子 提4要求籲政府強化國安

立法院國民黨團12日召開「『川習會』台灣將成為議題 賴卓政府因應之策？」記者會，立委牛煦庭（右起）、黨團書記長林沛祥、徐巧芯出席發言。（記者塗建榮攝）

「川習會」即將登場，屆時將討論美國對台灣的軍售議題。對此，立法院國民黨團今天表示，台灣在美中台三角關係中愈來愈像一枚棋子、而非自主參與者，因此提出4項要求，喊話賴清德政府，一個成熟的政府不能每天只會忙選舉、搞對立、聽聲量；而應該在國際局勢變化前，就把台灣的安全網準備好，不能讓國家在國際巨變來臨時還毫無準備。

國民黨團今天上午召開記者會，書記長林沛祥及立委牛煦庭、徐巧芯出席。林沛祥指出，川習會美國重視的是5B，包括波音客機、美國牛肉與黃豆進口、新投資委員會及新貿易委員會；而中共重視的則是3T，包含關稅、科技以及台海議題；而雙方共同重視的則是所謂的人工智慧AI。

請繼續往下閱讀...

林沛祥表示，在這場全球大國的博弈中，台灣現在扮演什麼樣的角色？「很遺憾！我們現在看到的是台灣身處美中台三角關係當中，卻愈來愈像一枚棋子；而不是有戰略自主能力的參與者。」國際政治從來都不是童話故事，大國之間永遠只有利益，沒有永遠不變的承諾。如果川習會之後美中出現緩和的訊號，最直接的衝擊會有國安、外交、經貿等3大層面，反問賴政府到底有沒有提前幫台灣談判？

牛煦庭表示，在川普高度交易性與不穩定性格主導下，過去習以為常的台美制度與默契可能被打破，對台灣是重大國安變數。針對外交部長林佳龍「關心但不擔心」的說法，他無法理解是神經太粗，還是放棄治療。面對於國家社會的前景安全產生不安，政府態度是繼續灌迷湯、要求民眾盲信美方，還是正視在野黨一路以來堅持的平衡、務實、對話、風險控管。

徐巧芯認為，若人民對美方信任下降，賴清德難道可以假裝沒看到嗎？今年美國國防戰略白皮書未提台灣，恐為川習會預留外交空間，台灣可能成談判籌碼。前美總統雷根六項保證中軍售不徵詢中國意見已被破壞，徐質疑綠營對於川習會的整體形勢，竟然完全沒有察覺，或甚至說是希望能「放水」，完全沒為台灣民眾的納稅錢及預算把關。

黨團提出4項具體要求，包括川習會後行政院立刻提出國安風險評估、並向立院進行專案報告；其次、賴清德總統應該在川習會前召開記者會，向美方喊話：美中可以談利益，但不能犧牲台灣的安全與國際空間；第三、外交部與國安會立即盤點國際局勢變動下的外交備援方案，不能把所有籌碼都押在單一國際氣氛上；第四、政院立即啟動產業衝擊應變機制，提出完整的風險預警與協助方案。

立法院國民黨團今天上午召開「『川習會』台灣將成為議題 賴卓政府因應之策？」記者會，書記長林沛祥（中）及立委牛煦庭（右）、徐巧芯（左）出席。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法