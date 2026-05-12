議員質疑藍綠縣長選戰支票難兌現 宜縣府：自主運用預算僅30億

選戰逼近，藍綠陣營縣長參選人為拚選票端牛肉，宜蘭縣無黨籍縣議員林聰池在縣議會總質詢時，質疑縣府財政是否有能力兌現選戰支票。（記者王峻祺攝）

選戰逼近，藍綠陣營縣長參選人為拚選票端牛肉，宜蘭縣無黨籍縣議員沈信雄、林聰池今天在縣議會總質詢時，質疑縣府財政是否有能力兌現選戰支票。縣府表示，可自主運用預算僅30億元，必須優先處理急迫性計畫。

沈信雄質詢時指出，他曾建議推「65歲以上長者免健保費」，但縣府受限經費龐大無法推行，如今有參選人再提出，縣府應該說清楚是否可行？若能做現在應該就要做，若不行代表政見就是騙。

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林聰池也說，藍綠參選人有些政見「開得太超過」，縣府應揭露財政現況，民眾有知的權利，才能避免被不切實際的支票誤導，政治人物也要有責任，不是在比賽說謊，選後若無法兌現變成「空頭支票」，將損害政府信譽。

「參選人開支票是他們自己提出的，我們不便去評論。」宜蘭縣代理縣長林茂盛答詢時說， 中央修改財政收支劃分法，雖然增加補助，但是縮減一般性補助款及計畫型補助，所以縣府能夠自主運用的財源大約30億元。

林茂盛強調，宜蘭從以前到現在，有很多該做的事情，都因財政困難沒辦法去辦，不管是道路、社福、教育或衛生，現在有這筆錢，才剛要開始做，所以面對急迫性的計畫會優先處理，但整體來說「這30億元其實還是不夠。」

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