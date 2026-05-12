國民黨彰化縣長提名 謝衣鳯：不應空降徵召平時沒有在經營地方人選

國民黨立委謝衣鳯。（資料照）

國民黨彰化縣長提名人選未定，傳出前考紀會主委、律師魏平政呼聲最高。國民黨立委謝衣鳯今日於立法院受訪，喊話國民黨中央尊重在地民意代表的經營，不應空降、徵召平時沒有在經營地方的人選，否則彰化縣的一盤好棋因為一著不慎，導致滿盤皆輸，這樣子的局面黨中央能不重視嗎？

至於若黨中央執意徵召魏平政，是否參選到底？謝衣鳯說，這是假設性的問題不回答，但是黨中央在年底的選舉一定要重視基層，不是只重視派系及黨內大老的意見，必須重視基層與中間選民，才能贏得年底大選，希望黨中央必須要瞭解，因為這是涉及基層民代經營地方、中間年輕選民的共同期盼，黨中央必須重視這個問題。

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謝衣鳯表示，黨中央一直傳出要徵召魏平政，不知道是否又是所謂的黨中央好消息。她喊話國民黨中央及黨主席鄭麗文，中南部的選情與北部不同，如果經營基層不重要、經營感情做選民服務，對於中南部的民意代表不重要，那所有民代平常就不會積極重視這件事。

謝衣鳯說，如果黨中央執意要徵召及空降任何人選，必須瞭解這些人選不如桃園市長張善政是過去知名的行政院長，也是專業的官僚出身；或是立法院長韓國瑜也是賴清德總統稱讚百年難得一見的政治奇才。現在距離年底選舉只有半年，她想請問黨中央及鄭主席，一位徵召的人選，如何能在短短2個月內整合所有地方派系或山頭、基層民代？

謝衣鳯指出，過去國民黨也有空降的人選，但是在彰化的結果都不好，代表彰化需要重視在地經營，既然已經剩半年就要選舉，黨中央沒有尊重在地的經營要空降人選，引發基層非常大的反彈，要在這樣的反彈之後再做後續的整合，相信是非常困難的，她要敬告黨中央，選舉就像作戰，必須要一鼓作氣，不然會再而衰、衰而竭，這樣子對基層的民意代表也是非常大的影響。

謝衣鳯說，鄭麗文去年12月在彰化參加活動時，就認為自己是國民黨內最強的候選人，相信是以民調等各項評估標準，不曉得為什麼到了今年3、4月，鄭主席又認為要採徵召方式，並且在政論節目稱自己已經被排除在徵召名單以外，這已經引發彰化地方基層支持她的選民很大的反彈及不滿。

謝衣鳯強調，民調等各項參考指標裡，她都是彰化目前藍白認定最強的候選人，黨中央必須正視這個問題，如果強行要空降、徵召平常沒有經營的人選，很有可能造成彰化縣的一盤好棋因為一著不慎，導致滿盤皆輸，這樣子的局面黨中央能不重視嗎？彰化是六都以外的第一大縣，提名如果造成重大的疏失，是否會影響到其他縣市，這樣子對於所有年底的選舉也是非常嚴重的。

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